Kılıçdaroğlu’na kandil gönderdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, elektrik faturası ödemeyeceğine dair açıklamasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin il teşkilatlarına verdiği talimat üzerine MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu adına kargo ile kandil gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Bu açıklama üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'de kendi sosyal medya hesabı üzerinden "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." şeklinde sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"KANDİL GÖNDERDİK"

Bahçeli'nin paylaştığı tweet sonrası MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu adına kargo ile kandil gönderdi.

Kurt, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kandil yolladık. Nasıl olsa Kılıçdaroğlu Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.