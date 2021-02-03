Kılıçdaroğlu’na Puduhepa mührü

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum İş Kadınları Derneği yöneticileriyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Dernek Başkan Yardımcısı Semra Şahin ile yaptığı ziyarette, Hititler’in yaşadığı topraklarda turizmin canlandırılması için Kılıçdaroğlu’ndan destek istediler.

Kılıçdaroğlu, Çorum İş Kadınları Derneği'nin "Kadın = Erkek = İnsan" özel defterini imzalayarak, kampanyaya destek verirken, kendisine Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın mührü hediye edildi.

Çorum İş Kadınları Derneği (İSKAD) Başkanı Semrin Kaleli, dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşmasına mührünü vuran Hitit Kraliçesi Puduhepa hakkında bilgi verirken, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Çorum topraklarında yaşamış olan Hititler hakkında bilgi verip Çorum'da yapılması gereken turizm çalışmalarından bahsetti.

Hititlerin başkenti Hattuşa'nın bir turizm cenneti olması için Kılıçdaroğlu'nun desteğini isteyen Tahtasız, Çorum'un sahip olduğu değerleri tanıtmakta ve bu değerleri Çorum'un gelişimine ışık tutacak şekilde kullanmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Tahtasız, "Kalkınmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, sahip olduğumuz kültürel mirasımızdır. Hattuşa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat direktifleriyle, ilk milli kazılarımızın başlangıç noktasıdır.” diye konuştu.

ÇORUM’A DAVET

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kılıçdaroğlu'nu Çorum'a davet etti.

Pandemi sona erdiğinde ilk fırsatta Çorum'a geleceğini ve Alacahöyük, Boğazkale (Hattuşa), Şapinova başta olmak üzere tarih ve turizmin merkezlerini ziyaret edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, Hititlerin yaşadığı topraklara sahip çıkmak adına elinden gelen desteği vereceğini de sözlerine ekledi.