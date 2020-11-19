‘Kimse Türkiye’yi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek istemeye kalkmasın’

M.BURAK YALÇIN

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderen Alaattin Çakıcıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kimse Türkiye’yi 90’lı yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek istemeye kalkmasın. Ülkemizi bilinmezliklere götürmeye çalışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter” dedi.

Konuyla ilgili parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, konuşmasında koronavirüs vakalarına da değindi.

‘ESKİ HASTANE 2021’DE AÇILACAK DEDİLER HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMADILAR’

Çorum’da günlük koronavirüs vakasının 750’lere ulaştığını ileri süren Mehmet Tahtasız, “Sadece Kasım ayı 18 gün içerisinde 116 canımızı kaybettiğimizi, 116 eve ateş düştüğünü, hastanelerde yer kalmadığını, eski devlet hastanemizin 2021 yılında açacağız demelerine rağmen halen hiçbir çalışma yapılmadığını üzülerek izliyoruz. Hastaların ilçelere çevre illere götürülmeye çalışıldığını görüyoruz” dedi.

‘PAZARDA HERŞEY ATEŞ PAHASI’

Dünyada faizlerin 0’lara gelmişken, Türkiye’de faizlerin sürekli arttığını, dövizin, altının alıp başını gittiğini, pazarda her şeyin ateş pahası olduğunu ifade eden Tahtasız, “Bir yanda ekonomik sıkıntılar, bir yanda yeni pandemi yasaklarını, 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün evde kalma zorunluluklarını, eğitimin durduğunu, yılsonuna kadar online eğitim kararı verildiğini, tableti olmayan çocukları, interneti olmayan köyleri, iş yerleri kapanmış esnafımızı, evlerine ekmek götürmeye çalışan emekçileri, işsizleri, kış başlamış doğalgaz, elektrik, su faturalarının nasıl ödeneceğini düşünen insanları, bir yanda israfı bir yanda yarım kalan yatırımları, kahvecileri, servisçileri, lokantacıları, kantincileri ve diğer işyeri kapanan iş yapamayan esnaflarımızın sorunlarını konuşmak isterdik. Canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının feryadını konuşmak isterdik” diye konuştu.

‘İKTİDARIN SAMİMİYETİNİ TEPKİSİNİ GÖSTERİNCE GÖRECEĞİZ’

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yayınladığı tehdit ve hakaret içerikli mektupla ilgili de açıklama yapan Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır. Kimse Türkiye’yi 90’lı yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek istemeye kalkmasın. Ülkemizi bilinmezliklere götürmeye çalışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter. Türkiye Cumhuriyeti, 20. yüzyıla toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadeleyi ödün vermeksizin sürdürecektir.

Mücadele azmini Kuva-i Milliyeden alan, emperyalizme boyun eğmeyen yedi düvele karşı savaşan, milliyetçiliği Kıbrıs’ın Beşparmak dağlarına yazanlarız. İktidarın samimiyetini bu olaya göstereceği tepkiden anlayacağız.

Bu ülke; korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır. İşte bizi ayakta tutan da budur. Cumhurbaşkanının, Adalet Bakanının savcıların görevlerini yapmalarını; bu ruh hastası hakkında gerekli hukuksal süreçleri biran önce başlatmalarını bekliyoruz.

Bu ülkenin üreten emekçilerine, üretime sebep olan iş insanlarına, namusuyla devletini kollayan memurlarına, helal para kazanıp vergisini ödeyen gerçek vatansever milyonlarına saygı ile duyururuz. Emperyalist güçlere boyun eğmemişiz ki, medet umduklarına bakın hele. Türkiye’de özgürlük hakim olacakTürkiye’de adalet hakim olacak. Türkiye’de eşitlik hakim olana dek mücadelemiz sürecek.”

Toplantıda CHP’li yöneticilerde hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 18:14