Kırşehir milletvekili hızlı tren projesinin akıbetini sordu

FATİH BATTAR

TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun hızlı tren projesinin akıbetini sordu.

İlhan, hızlı tren projesinin akıbeti ile Kırşehir-Yozgat karayolunun yenilenmesi çalışmaları meclis gündemine taşındı.

Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projesinin akıbeti ile Kırşehir-Yozgat karayolunun yenilenmesi çalışmalarına ilişkin soru önergesi hazırlayan İlhan, sorusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

İlhan, açıklamasında; ''2 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadı'nda yapılan AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projesinin hazırlıklarının devam ettiğini ve bu proje ile Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu hattına da bağlantı sağlanacağını böylece de Samsun'un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne, tüm limanlara hızlı tren ile bağlanmış olacağını ifade etti. Kırşehir'e hızlı tren projesi hükümet yetkililerince de farklı zamanlarda gündeme getirilerek seçim malzemesi olarak kullanılmıştır. Kültürel birikimi ve ticari geçmişi epeyce fazla ve önemli Kırşehir'in ivedilikle böyle bir projenin hayata geçirilmesine ihtiyacı vardır. Kırşehir kamuoyunda zaman zaman gündem olan hızlı tren meselesi hakkında hemşerilerimizin beklentisi oldukça yüksektir.'' ifadelerini kullandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın soruları:

1. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 Kasım'da Samsun'da ifade ettiği proje ne aşamadadır?

2. Söz konusu olan hızlı tren projesi ile ilgili Kırşehir hangi konumda olacaktır?

3. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söz ettiği bağlantı yoluna ulaşımın sağlanması hususunda mevcut Kırşehir - Yozgat karayolunun hâli ne yazık ki ulaşım için hazır değildir. Yıllardır modern hâle getirileceği söylenen Yozgat karayolunun duble yol yapımı ile ilgili herhangi bir planlamanız veya çalışmanız var mıdır?