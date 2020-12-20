‘Köy yolları yatırım bekliyor’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticileri, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Köylerin sorunlarını yerinde tespit etmek, köy halkının sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaret turu başlatan CHP’li yöneticiler, Çıkrık, Elköy, Örencik, Ahmetoğlan, Sazak, Çobandivan, Karagöz ve Sarılık köylerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Tahtasız ve Tokgöz, Çıkrık, Elköy ve Ahmetoğlan köylerine yapılan asfalt için İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ederken, Sazak ve Çobandivan yolunun da 2021 yılı programına alınmasını ve köy yolunun bir an önce yapılmasını talep etti.

‘TELEFON VE İNTERNET ÇEKMİYOR’

Sazak ve Çobandivan köy yolunun kazalara sebep olduğunu, halkın köy girişlerinin düzenlenmesini istediğini aktaran Tahtasız ve Tokgöz, köylerin en büyük sorunlarından birinin de telefon ve internetin çekmemesi olduğunu kaydetti.

Tahtasız, “İletişim çağındayız. Pandemi sürecinde ve de uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçte internet ve telefon hizmetleri büyük önem taşıyor. Birçok köyümüzde halkımız cep telefonlarının çekmemesi, internet erişiminin olmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yetkililerden bir an önce gerekli yatırımları yaparak bu sorunu çözmelerini istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız.” dedi.