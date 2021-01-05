‘Köylerin sorunları takibimizde’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri, sebze-meyve üretimi ve seracılıkta ön plana çıkan ırmak bölgesi köylerini ziyaret etti.

Köylerin sorunlarını yerinde tespit etmek, köy halkının sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaret turu başlatan CHP’li yöneticiler, Çorum Merkez Dutçakallı, Erdek, Arpalık, Çaltıcak, Salur, Aslanköy, Eşençay, Eskiköy, Öksüzler, Acıpınar, Kızılpınar ve Çalyayla köylerini ziyaret ederek muhtarlarla bölge toplantısı yaptılar.

Yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerle ön plana çıkan köylerde muhtarların talepleri hakkında bilgi alan Tahtasız ve Tokgöz, köylerin sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dosya oluşturduklarını, sorunları ilgili mercilere aktararak çözümünün de takipçisi olacaklarını bildirdi.

Muhtarlar genel olarak yol, su, altyapı, eğitim gibi sorunlardan bahsederek, pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları gündeme getirdiler.

Tahtasız, adı geçen köylerin tarımsal faaliyetlerde, özellikle sebze-meyve üretiminde ve seracılıkta varlığını kanıtlamış köyler olduğunu, halkın geçim kaynağının tarımsal üretime bağlı olduğunu dile getirerek, bu bölgenin ulaşım, sulama gibi sorunlarının çözümünün büyük önem taşıdığını söyledi.

Tahtasız ve Tokgöz, kendilerine iletilen sorunların takipçisi olacaklarını kaydettiler.