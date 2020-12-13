Külcü: ‘İktidar olmaya geliyoruz’

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, “Bizim iktidarımızda; demokrasi, adalet, güven, huzur, samimiyet, eşitlik, kardeşlik gelecek.” dedi.

Partisinin 1. kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yapan İl Başkanı Külcü, Türk milletinin desteğiyle iktidar olacaklarını söyledi.

Ülkenin sorunlarını tespit ettiklerini ve çözüm yollarını hazırladıklarını ifade eden Külcü, şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin yönetim, ekonomi, dış politika, eğitim, hukuk, sağlık ve dahası her anlamda büyük problemleri bulunmaktadır. Yönetim anlamında ‘Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i savunuyoruz. Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter hükümet sistemine dönerek yönetimsel problemleri yok etmeyi hedefliyoruz. Öncelikli amaçlarımızdan bir tanesi de, temel hak ve özgürlüklerin tartışma konusu yapılmadığı, çoğunluğun değil çoğulculuğun esas alındığı bir siyasi iklim inşa etmektir.

‘İKTİDARIMIZDA HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YARDIMA MUHTAÇ OLMAYACAK’

Ekonomide büyük bir krizin içinde bulunmaktayız. Bizim iktidarımızda ülke ekonomisi; sürdürülebilir büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, malî disiplin ve küresel entegrasyon hedeflerine ulaşacak. İnsan onurunu siyasetin merkezine koyan partimiz, hiçbir vatandaşımızı yardıma muhtaç duruma düşürmeyecek. Partimize göre yoksulluğu azaltacak temel çözüm, bireylere kendilerini yoksulluktan kurtaracak imkânları ve donanımı sağlamaktır.

‘SORUNLARI TESPİT ETTİK ÇÖZÜM YOLLARINI HAZIRLADIK’

Türkiye’de artık değişimin ve yenilenmenin zamanı gelmiştir. Gelecek Partisi, ülkedeki sorunları tek tek tespit edip çözüm yollarını hazırladı. Adaleti tesis edeceğiz, KHK mağduriyetini gidereceğiz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız, vergileri azaltacağız, işsizliği ve enflasyonu tek hanelere indireceğiz, yabancı yatırımcıları ülkemize çekeceğiz, çiftçimize kalkındıracak politikalar yürüteceğiz, YÖK’ü ve mülakatları kaldıracağız, 83 milyonu kucaklayacağız, kamu ihale yasasını değiştireceğiz ve Yeni Anayasa’yı hazırlayacağız.

‘GELECEK TÜRKİYE GELECEK ÇORUM’

Partimizin 1. kuruluş yıldönümü vatanımıza, milletimize ve partimize hayırlı olsun. Bizim iktidarımızda; demokrasi, adalet, güven, huzur, samimiyet, eşitlik, kardeşlik gelecek. Parti devleti değil demokrasi devleti gelecek, tek adam rejimi değil parlamenter sistem geri gelecek. Ayrım yapmadan 83 milyonu kucaklamaya geliyoruz. Rabbimizin izniyle milletimizin desteğiyle iktidar olmaya geliyoruz.”