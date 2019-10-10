Kurtulmuş'un programı belli oldu

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş bir dizi programa katılmak üzere yarın Çorum’a gelecek.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ilk olarak saat 10.30’da Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde yapılacak olan 2019-2020 akademik yılı açılış programında ilk dersi verecek.

Daha sonra Belediyeyi ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Ulu Cami’de Cuma namazını kıldıktan sonra 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda saat 13.15’de yapılacak olan Barış Pınarı Harekatına Dua ve Destek Etkinliği’ne katılacak. Ardından Çorum Valiliği’ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, saat 14.30’da ise Yıldız Park Düğün Salonunda yapılacak toplantıda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla buluşacak.

Kurtulmuş, toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, Anitta Otel’de gerçekleştirilecek olan AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldıktan sonra Ankara’ya dönecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 17:52