FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki 461 dönümlük Güney Kampüsü alanında eylem yaptı.

CHP olarak Güney Kampüsü’nde düşünülen Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Kongre Merkezi, 200 Yataklı Hastahane, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzundan oluşan sağlık merkezi projesinin bir an önce başlatılmasını gerektiğini belirten Tahtasız, “Laf değil, icraat bekliyoruz.” dedi

2018 yılında temel atılacağı ifade edilen Güney Kampüsü’nün sağlık merkezi olarak düşünüldüğünü ve Çorum’un çehresini değiştireceğini ifade eden Tahtasız; “6 Ekim tarihinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüs Altyapısı ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması işi ihale edilmiştir. Bu projeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemsiyoruz ve bir an önce tamamlanması için her türlü çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Laf değil iş istiyoruz.” diye konuştu

Pandemi döneminde yaşananların genel anlamda bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini ve vazgeçilmezlik özelliğini hatırlattığını belirten Tahtasız; “Üniversiteler sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik kalkınma için gerekli olan önemli temel kuruluşlardır. Maalesef ki üniversitemiz istenilen seviyeden oldukça uzak olup gençlerimizin tercih ettiği bir üniversite değildir. Fakültelerin bir çok bölümleri açılamamış, açılanlarda da bir çok sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinin başında alt yapının yapılamamış olmasıdır. Alt yapı öğrenme, öğretme, çalışma ortamlarıdır. En önemli alt yapı insan alt yapısıdır. İdari personellerin tercih edeceği bir il olmamız gereklidir. Burası da Çorum’un yılan hikayesine dönen, yarım kalan havaalanı, demiryolu, güney çevre yolu, polis okulu yerine polis moral eğitim merkezi kurulacağı İçişleri Bakanı tarafından belirtilmişti, getirilmesi planlanan acemi birliği, tamamlanamayan İş-kur, Vergi Dairesi, Belediye Hizmet Sarayı, Kapalı Spor Salonu ,tarımsal sulama göletleri, bitirilmiş işletilemeyen turizm yatırımları ve işletilemeyen tarımsal yatırımlara dönmemesi için Çorum halkını, sayın valimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanımızı, rektörümüzü, siyasi parti yöneticilerini, sivil toplum örgütlerini, emekçi basını göreve davet ediyoruz. Çorum’da yarım kalan devlet yatırımları tamamlanana kadar, Çorum hak ettiği yatırımları alana kadar herkesi birlik, beraberlik içinde olmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı

Konuşmasında hızlı tren ile ilgili 2010 yılında geçen bir anıyı da paylaşan Tahtasız; “2010 yılında Ak Parti ilçe başkanı bu tren Çorum’a gelmez diyen MHP’nin o dönem ki il başkanına o tren Çorum’a gelecek bende seni o trene bindirmeyeceğim demişti. Aradan 10 yıl geçti acaba kim haklı çıkacak umarım o dönem ki Ak parti ilçe başkanı haklı çıkar. Bir Ak Parti milletvekili de birkaç kişi istiyor diye havaalanı getirecek değiliz. Hayatında uçağı havada görende havaalanı istiyor demişti. İnşallah bu zihniyet değişmiştir. Dünya Merkezi Hitit başkenti Çorum’umuzu hoşgörü, çağdaş bir bilim merkezi yapmaya var mısınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çorum ve Çorum Halkı için elimizden ne geliyorsa, herkesle her zaman ve her yerde birlikte olmaya hazırız.” şekinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 19:55