Mahallelerin sorunlarını dinlediler

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından olan muhtarları ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.

Bekir Özsaçmacı sırasıyla Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i ziyaret etti.

Muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını tek tek dinleyen İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’ya ziyaretlerde İl Başkan Yardımcısı Emrah Mutlu da eşlik etti.

Ülkemizdeki geçmişi 1830’lu yıllara dayanan muhtarlık müessesinin ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olduğunu ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Muhtarlarımız, halkımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkisinin temelini oluşturmakta ve halkın kesintisiz hizmet alması için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu gayret ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum” dedi.

Muhtarların hem devleti hem de milleti temsil eden önemli bir görevi icra ettiklerine vurgu yapan Özsaçmacı, İYİ Parti olarak muhtarlık müessesesini önemsediklerini kaydetti.

Ayrıca yaptığı ziyaretleri değerlendiren Bekir Özsaçmacı, “Mahallelerimizin farklı fiziki sıkıntıları olsa da genel olarak dertlerinin ortak olduğunu gördük. Sorunların çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Buradan kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Muhtarların son günlerde yaşadığı sıkıntıların başında ise icra ve boşanma tebligatlarının geldiğini de dile getiren Özsaçmacı, içinde bulunduğumuz ekonomik sorunların biran önce son bulması temennisinde bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı bu arada, diğer muhtarlıkları da aralıklarla ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.





Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:12