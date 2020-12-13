‘Mecitözü’nün yol sorunu çözülmeli’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü halkının sorun ve taleplerini dinlemek ve sorunları yerinde tespit etmek amacıyla ilçeyi ziyaret etti.

Beraberinde İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mecitözü İlçesine çıkarma yapan İl Başkanı Tahtasız, burada düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Belediye Başkanı Veli Aylar ve İl Genel Meclisi Üyesi Özcan Çetin’in de katılımı ile ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile bir toplantı yapan Tahtasız, ilçede yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak çözüm önerilerini tartıştı.

Tahtasız ve beraberindekiler, sanayi esnafını ziyaret ederek hem sohbet etti, hem de sorunlarını dinledi.

Tahtasız, CHP İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek İlçe Başkanı Ahmet Bilgin’den parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Bilgin, Mecitözü’ne ve partiye olan destek ve katkılarından, üstün gayretli çalışmalarından dolayı CHP İl Başkanı Tahtasız’a bir plaket vererek, başarılar diledi.

Tahtasız ise ilçenin sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini bildirerek, elbirliği ile CHP’yi Çorum’da ve Türkiye’de birinci parti yapacaklarını vurguladı.

‘YOLLARIN STANDARDI YÜKSELTİLMELİDİ’

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, Mecitözü halkının en büyük sorunlarından birisi olan Mecitözü-Amasya ve Mecitözü – Çorum yolu üzerinde incelemeler yaparak sıkıntıları yerinde tespit etti.

Tahtasız, yeni yapılan çevre yolunun tam olarak bitirilmediği ve müteahhit firmanın toprak döktüğünden dolayı bazı sorunlar yaşandığını, Amasya tarafından gelen yolun trafiğe kapalı olduğunu, köy halkının ve çevre sakinlerinin arazilerine veya köylerine gitmek için 5-6 km. yol katetmek zorunda kaldığını söyledi.

Tahtasız, “Sülüklü – Merzifon kavşağı adeta köy yolu gibi yapılmış. Burasının çift şeritli yol ve sıcak asfalt olması gerekiyor. İlçe girişine yakışır bir yol düzenlemesi yapılmalıdır. Kavşaklar için alttan geçit verilmiş, geçit üstten verilmelidir. Ayrıca kavşaklar çok dar olarak planlanmış. Giriş ve çıkışlarda halk rahatsız oluyor, mağduriyet yaşıyor. Bu sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve vatandaşlar ise yolda giriş ve çıkışların ters geldiğini, en az 5-6 km. yol gitmek zorunda kaldıklarını dile getirerek, yol üzerinde yolcu indirme – bindirme işlerinin de yapılamadığını ifade etti. İlçe halkı yolların sıcak asfaltla yapılmasını, çift şeritli olarak düzenlenmesini ve standardının yükseltilmesini talep etti.

İl Başkanı Tahtasız, konuyu yetkilileri ileteceğini ve çözüm bulunması için gerekli girişimlerde bulunacağını, takipçisi olacaklarını açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 18:02