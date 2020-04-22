Merkez İlçe Yönetimi de belli oldu

Gelecek Partisi’nin Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

Merkez İlçe Başkanlığını Levent Batman’ın yaptığı Gelecek Partisi Merkez İlçe Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu;

İlçe Yönetim Kurulu: Mustafa Yiğiter, Mustafa Akdağ, Alper Emin Köken, Ahmet Okutan, Hüseyin Ölçer, Emre Ersoy, Erhan Hasgül, Esat Şirin, Doğan Aydoğdu, Burak Karaca, Berna Babuccu, Mustafa Pek, Mesut Ballı, Hakan Dal, Emre Sırımsı, Oğuz Uygur, Emine Şahin, Şükrü Erdal, Muzaffer Kara, Osman Sert, Önder Güleç, Remzi Kavlak, İrfan Tunç, Hüseyin Eraslan

İlçe Başkanlık Kurulu: Siyasi İşler Başkanlığı Mustafa Yiğiter, Teşkilat Başkanlığı Mustafa Akdağ, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı Mustafa Pek, İdari ve Mali İşler Başkanlığı Muzaffer Kara, İlçe Sekreterliği Berna Babuccu, Yerel Yönetimler ve Şehirler Başkanlığı Önder Güleç, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Hüseyin Eraslan, Sosyal Politikalar Başkanlığı Emine Şahin, İletişim Başkanlığı Erhan Hasgül, İnsan Hakları Başkanlığı Emre Ersoy, Parti İçi Eğitim Başkanlığı Alper Emin Köken, Dış İlişkiler Başkanlığı Burak Karaca, Araştırma Geliştirme ve Bilişim Başkanlığı Doğan Aydoğdu, Kültür ve Sanat

Politikaları Başkanlığı Mesut Ballı. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)