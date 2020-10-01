MHP büyük kongreye hazır

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, 18 Eylül 2020 tarihinde başlattığı ilçe kongreleri sürecini 27 Eylül Pazar günü yapılan İskilip İlçe Kongresi ile tamamladı.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen kongrelere dair değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Agah Karapıçak, “Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatları doğrultusunda "istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" şiarı ile partimizin 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştireceği 13. Büyük Kongresine giden yolda bizler de ilçe kongrelerimizi gerçekleştirerek süreci başlatmış olduk. Tüm ilçe kongrelerimiz Genel Merkezimizin Başkanlık Divanının almış olduğu kararlar çerçevesinde, koronavirüs salgını önlemlerine harfiyen uyularak büyük bir coşku içerisinde, şükürler olsun kazasız belasız tamamlanmıştır.” dedi.

İlçe kongrelerini, her biri Dokuz Işığı temsil eden dokuz günde tamamladıklarını ifade eden Karapıçak, kongreler sonrasında seçilen bütün ilçe teşkilat başkanları ve yönetimlerini kutladı.

‘KİŞİSEL KAVGALARIN ZAMANI DEĞİL’

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongreleri küskünlükleri kırgınlıkları bir tarafa atarak birliğe beraberliğe davet, kucaklaşma ve bayramlaşmadır.” diyen Karapıçak, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongreleri, bir siyasi partinin yasal bir zorunluluğu yerine getirilmesi prosedüründen çok daha öte, çok daha büyük anlam ihtiva etmektedir.Özellikle ülkemizin, Suriye’nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, Libya başta olmak üzere egemenlik haklarını korumak için dışarıda sürdürdüğü çetin mücadele ile 15 Temmuz’da milli iradenin çelik yumruğu ile bertaraf edilen içimizdeki ihanet şebekelerine karşı vermiş olduğu mücadeleler göz önünde bulundurulduğunda, milli refleksin öz kütlesini oluşturanMilliyetçi Hareket her zamankinden daha çok birliğe beraberliğe ve kucaklaşmaya ihtiyaç duymaktadır.Zaman kişisel kavgaların zamanı değil, birlik ve beraberlik zamanıdır. Biz bir olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel, hiçbir zorluk olmayacaktır. Biz bir oldukça Türk milleti ve Türk Devleti huzur, güven ve refah içerisinde var olmaya devam edecektir.

Bu şuurla Milliyetci Hareket Partisi tüm teşkilatlarıyla bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı iradesi ile Türk Devleti’nin 2023 Lider Ülke Türkiye hedefine giden yolda taş olmaya, toz olmaya, toprak olmaya taliptir.Partimiz ilkeleri, yüklendiği sorumlulukları, çözüm üreten yapısıyla Türk siyasetinde yön belirleyici bir yapıdadır. Liderimizin belirttiği gibi "Kazanan Türkiye ve Türklük olduktan sonra kaybetmek bile bizim için şerefli bir sonuçtur." Nitekim elli yılı aşkın mazimiz Türklük ve Türkiye Cumhuriyeti için sayısız çile ve fedakarlıkları bünyesinde taşımaktadır. MilliyetçiHareket ne istiyorsa Türk milleti içindir. Neyi amaçlıyorsa Türklüğün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin parlak istikbaline hazırlık ve hizmettir.

‘HER DAİM SAHADA OLACAĞIZ’

Bu kapsamda her daim ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen bilge liderimizin emrinden çıkmadan, izinden sapmadan, Cumhur İttifakı ruhuyla ilimiz ve memleketimiz için gece gündüz demeden çalışacak kadrolarıyla her daim sahada olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkın sorun ve talepleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceğiz.”

Karapıçak, açıklamasının sonunda, kongrelerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.