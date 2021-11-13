MHP heyetinden esnaf ziyaretleri

FATİH BATTAR

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Çorum’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK üyeleri Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak Anitta Otel’de istişare toplantısı düzenleyen heyet, daha sonra Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, geçtiğimiz günlerde açılan MHP üye standını ziyaret etti.

Tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda da esnaf ziyareti gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, tek tek bütün esnafları gezerek hayırlı işler diledi.

Pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntı ve sorunları dinleyen Durmaz, 2 yıldır pandemiyle boğuşan esnafta hareketlilik olmasının sevindirici olduğunu söyledi.