MHP Kargı esnafını dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Kargı’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Partisinin Kargı olağan kongresine katılan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, beraberinde İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk ve parti yöneticileri ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafa hayırlı işler dileyerek sorunlarını dinleyen Karapıçak, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemide esnafın da derin yara aldığını belirterek, Cumhur ittifakı çerçevesinde Meclis’te esnafı rahatlatacak kararların alınması için parti olarak çalıştıklarını belirtti.

Pandemiden bir an önce kurtulup ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan eski günlere dönmesinde kurallara uyulmasının son derece önemli olduğunun da altını çizen Karapıçak, “Devletimizin pandemi dolayısıyla almış olduğu kararlara uyarsak bu süreci en kısa sürede atlatıp eski günlerimize dönebiliriz. Bu nedenle kurallara uymak son derece önemli.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 11:24