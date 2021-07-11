MHP MYK Üyesi Kürşat Azkur’dan Çorum’da ziyaretler

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. A. Kürşat Azkur Çorum’da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak MHP İl Teşkilatını ziyaret eden Prof. Dr. A. Kürşat Azkur, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek gündeme dair konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. A. Kürşat Azkur, Agah Karapıçak ve beraberindeki heyet daha sonra Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Azkur ve Karapıçak'a teşekkür eden Tosik, Ocağın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra yakın zamanda hizmet vermeye hazırlanan MHP Teşkilat binasını ziyaret eden Prof. Dr. A. Kürşat Azkur, binada yapılan çalışmaları inceledi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Prof. Dr. A. Kürşat Azkur ve beraberindekilere teşkilata yaptıkları ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, memnuniyetini belirtti.