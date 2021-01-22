MHP yeni otağına kavuşuyor

EROL TAŞKAN

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetiminin, MHP Çorum Teşkilatı’na önemli bir eser bırakmak için yürüttüğü çabalar sonuç vermeye başladı.

Pandemi dönemine rağmen, ülkücü camianın fedakarca katkısı ile tamamlanma aşamasında olan bina, tamamlandığında MHP’ye çok yakışacak.

MHP İl Başkanı Karapıçak, 5 katlı yeni binalarına taşınmak için gün saydıklarını söyledi. Taşhan Caddesi 62 nolu adreste bulunan 1400 metrekarelik devasa alanda, parti binasından öte adeta kültür merkezi gibi planlanan binada, il ve merkez ilçe yönetim birimleri, taşra teşkilatı birimleri, toplantı ve konferans salonları, yemekhane, kafeterya ve mescidlerin yer alacağını belirten Agah Karapıçak, tüm çalışmaların MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin onayı ile sürdürüldüğünü söyledi.

Sürdürülen tadilat ve donatım çalışmalarının Milliyetçi Ülkücü Harekete gönül vermiş dava arkadaşlarının maddi ve manevi katkılarıyla devam ettiğini aktaran MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, binanın tamamlanmasıyla birlikte siyaset ve kaynaşma merkezi olarak Çorum’un birlik ve bütünlüğüne hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Üç ay gibi bir zamanda çalışmaların tamamlanacağını kaydeden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, bina çalışmaları ile ilgili açıklamasında şunları söyledi; “Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeni hizmet binamıza taşınmak için gün sayıyoruz. Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi 62 numarada bulunan 5 katlı, yaklaşık 1400 m2 alana sahip olan binada hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor.

İçerisinde İl ve Merkez İlçe yönetim Birimleri, Taşra Teşkilatı birimleri, toplantı ve konferans solonu, yemekhane, kütüphane,kafeterya ve mescidlerin yer alacağı binamız tam anlamıyla bir siyaset ve kaynaşma merkezi olarak hizmet verecek. Binanın tadilat ve donatımı Milliyetçi Ülkücü Harekete gönül vermiş dava arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile karşılanmaktadır.

Türk Dünyasının bilge lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in onayları ile başlatmış olduğumuz çalışmalar, pandemi süreci nedeniyle aksaklıklara uğrasa da çalışmalarımızda inşallah sona gelmiş bulunuyoruz. Bismillah diyerek tekrardan başlattığımız çalışmalar üç ay gibi kısa bir sürede planlanıp bitme aşamasına yaklaşmıştır. Bu kutlu hizmette desteği olan ve destek olmak için bekleyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkücü Hareketin yarını için bugün yapılan küçük fedakarlıklar, gelecek için atılan büyük adımlar olarak ortak hafızamızda kalıcı bir yer edinecektir.”