MHP’de kongre heyecanı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya gazetemizi ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günümüzü kutladı Karapıçak ayrıca Pazar günü yapılacak il kongresi için Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a davetiye verdi.
KONGRE PAZAR GÜNÜ
İl Yönetim Kurulu Üyesi Aybars Çilingir’in de katıldığı ziyarette genel kurul hakkında bilgi veren MHP İl Başkanı Karapıçak, il kongresinin 25 Ekim Pazar günü saat 10,00’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.
Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 18:30