MHP’de kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya gazetemizi ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günümüzü kutladı Karapıçak ayrıca Pazar günü yapılacak il kongresi için Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a davetiye verdi.