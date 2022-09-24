MHP’li Durmaz’dan muhalefete sert eleştiri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Kravatlı teröristlerle kahvaltı planı yapanlar, teröristlere madalya takmaktan bahsedenler, terörün uzantısı partiye bakanlık vermeyi düşünenler, siyasi çıkar uğruna milli üniter yapımızı bozacak hayaller kuranlar iyi dinlesin ki; milletimiz kirli siyasetinizi elinin tersiyle itecek, hepinizi hayal dünyasından uyandıracaktır” dedi.

Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin Türk siyasi tarihine “siyah ve beyaz” kadar net bir örnek tavır olarak kayda düşürdüğü “Önce ülkem ve milletim” anlayışıyla, “Benim aklım hep Türkiye’dir” düşüncesiyle siyaset yaptıklarını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, “Bu anlayışların toplamı; dünyevi hiçbir menfaate, siyasi hiçbir çıkara eyvallah etmeyen, “nefse değil, nesle hizmet” etme düşüncesinin cümlelere dökülerek özetlenmiş halidir. Tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla yürüyoruz, şehitlerimizin emaneti aziz vatanımıza halel getirmemek için çalışıyoruz” diye konuştu.



“40 yıldır ayağımıza pranga yapılan terörün kökü kazınacak, Kandil’e şanlı Türk Bayrağı dikilecek”

40 yıldır ayağımıza pranga yapılan terörün kökü kazınarak Kandil’e şanlı Türk Bayrağı dikileceğini vurgulayan Durmaz, “Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekâtında şehit olan Çorumlu Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah’ın izniyle kanı yerde kalmayacak, 40 yıldır ayağımıza pranga yapılan terörün kökü kazınacak, Kandil’e şanlı Türk Bayrağı dikilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.





“Çorum’da milliyetçi kesilip, Hakkâri’de özerklik istemek, dünyayı sarsan millileşme hamlelerine terörist gözüyle bakmak siyaset yapmak değildir”

Millileşme hamlelerine terörist gözüyle bakmanın siyaset olmadığını vurgulayan Durmaz, “Kravatlı teröristlerle kahvaltı planı yapanlar, teröristlere madalya takmaktan bahsedenler, terörün uzantısı partiye bakanlık vermeyi düşünenler, siyasi çıkar uğruna milli üniter yapımızı bozacak hayaller kuranlar iyi dinlesin ki; milletimiz kirli siyasetinizi elinin tersiyle itecek, hepinizi hayal dünyasından uyandıracaktır. Çorum’da milliyetçi kesilip, Hakkâri’de özerklik istemek, özellikle savunma sanayimizdeki dünyayı sarsan millileşme hamlelerine terörist gözüyle bakmak siyaset yapmak değildir. Siyaset, gayrı milli tavırla değil, milli bilinç ve sorumlulukla yapılır. Milletimiz ne diyorsa bizim de sözümüz odur. Milletimiz neyi istiyorsa bizim de dileğimiz aynısıdır. Bizim nezdimizde, vatanımızın bekasından, devletimizin birliğinden, milletimizin dirliğinden daha önemli konu yoktur. “Ne işimiz var Suriye’de, ne işimiz var Libya’da, ne işimiz var Akdeniz’de” diyenlere inat, Cumhur İttifakı olarak; karada, denizde her yerde devletimizin egemenlik haklarını ve milletimizin çıkarlarını çiğnetmedik. Kıbrıs’ta, Karabağ’da, Türklüğün yanında olduk. Türk Devletleri Teşkilatıyla dünyaya mesaj verdik, Ayasofya’nın zincirlerini kırarak ibadete açtık. Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızda, sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda Türkiye’ye rağmen hesap yapılamayacağını gösterdik. Tüm çabamız, bölgesinde lider, dünyada güçlü bir Türkiye içindir. Tüm mücadelemiz, ay yıldızlı al bayrağımızın ilelebet dalgalanması, Ezan-ı Muhammedi’nin hiç susmamasına yöneliktir. Gayret bizden Tevfik Allah’tan” şeklinde konuştu.



“2023 seçimlerini, Türkiye’nin kader ve karar yılı, aynı zamanda tarihsel kavşağı olarak görüyoruz”

2023 seçimleri hakkında da açıklama da bulunan Durmaz, “Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü olan ve bizce “yüzyılın seçimi” mahiyetindeki 2023 seçimlerini, Türkiye’nin kader ve karar yılı, aynı zamanda tarihsel kavşağı olarak görüyoruz. Bu bilinç ve kavrayışla siyasi faaliyetlerimizi yoğunlaştırıp, yorulmadan, usanmadan sürdürüyoruz. İnşallah, geleceğin Lider Ülke Türkiye’sine doğru giden yolda ülkemiz, önce 2023, özgüvenle 2053, hedeften sapmadan Allah’ın izniyle 2071 hedeflerine ulaşacaktır. Bu yolda, sizlerin varlığı bizlere güç vermektedir” dedi.