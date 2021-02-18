‘Millet Atıf Hoca’ya iade-i itibar istiyor’

HURŞİT BOZKURT

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e destek ziyaretinde bulundu.

İskilipli Atıf Hoca için düzenlenen anma törenine katıldıkları için haksız eleştiri ve saldırılara muhatap kalan Vali, Belediye Başkanı ve Rektör’ü ziyaret ederek, desteklerini ifade eden İsmail Şanal ve yönetimi, ziyaretlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, “Milletimiz, bu tür yanlışlardan dönülerek İskilipli Atıf Hoca’ya iade-i itibarının verilmesini bekliyor.” dediği ‘Suçları İmam Hatipli olmak mı?’ başlıklı açıklamasında şunları söyledi, “İmam Hatip mezunlarının bürokraside yüksek mevkilerde yer almasından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Cumhuriyet Gazetesi ve aynı düşünceyi taşıyanlar, İskilipli Atıf Hoca’nın ölüm yıl dönümü kutlamalarına katılan bürokratların ortak özelliklerini de keşfetmiş; “Suçları İmam Hatipli” olmakmış!

İskilipli Atıf Hoca’nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında yapılan anma törenine Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’ün katılmasını bir türlü içlerine sindiremeyen Cumhuriyet Gazetesi, haberleri ve köşe yazıları ile törene katılanları suç işlemekle itham ederken Büro-İş Sendikası da anma törenine katılanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dertleri milli manevi değerlerimizi ve bu değerlerin temsilcisi İmam Hatip neslini ortadan kaldırmak olan zihniyete sesleniyorum:

Yıllarca bu milleti yabancı olduğumuz duygularla yöneten siyasete, ezanın Kur’an’ın yabancılaştırılmak istendiği zihniyete karşı İmam Hatip gençliği engel olduğu için mi suçlu?

Çalışan, emek veren istidadı olan her insanın hakkı olduğu gibi istediği meslek dalında çalışmak mı İmam Hatiplinin suçu?

Kendiniz yazıyorsunuz anma törenine katılan bürokratlarımızın ülkemizin en güzide üniversitelerinden mezun olduklarını, başarılı olduklarını ve alanları ile ilgili yüksek mevkilere geldiklerini. İmam Hatip mezunu olanların bürokrasi de yüksek mevkilere gelmesi mi suç?

Bir zamanlar bu ülkede ezan okumak da Kur’an okumak da suçtu. Millete rağmen onun değerlerini yok sayarak bir yere varılamayacağını hala öğrenemediniz mi?

Adnan Menderes’i, Fatin Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı suçsuz yere bu millete gözdağı vermek için astınız. Ancak milletin vicdanına söz dinletemediniz. Bu milleti sindiremediniz.

Millet artık bu tür yanlışlardan dönülmesini İskilipli Atıf Hoca’ya iade-i itibarının verilmesini bekliyor. Anma törenine katılanların suçlanmasını değil.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 19:14