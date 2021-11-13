‘Milli meselelerde Çorum halkının çoğunluğu bizimle aynı görüşte’

FATİH BATTAR

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Çorum’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK üyeleri Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat, yeni MHP İl Binası’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında partililerle bir araya gelerek, Çorum ziyaretini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; “Milli meselelerde Çorum halkının ezici bir çoğunluğunun bizimle aynı görüşü paylaştığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti.” dedi

‘Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan konusunda, Mavi Vatan konusunda, savunma sanayide elde edilen üstün başarılar, milletimiz tarafından takdirle izleniyor.’ diyen Durmaz; “Şu anda Türkiye’de yaşanan en önemli sorun ekonomik anlamda yaşanan sorun. Mutfağa, pencereye yansıyan bir sıkıntı var. Hükümetimiz bu konunun farkında biz de konunun takipçisi olacağız. İnşallah halkımızı rahatlatacak bir takım adımlar atılacak.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından partiye yeni üye olanlara rozet takıldı.