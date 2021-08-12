‘Mülteci sorunu derhal çözülmeli’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türkiye'nin mültecilerle ilgili sorunlarının daha fazla büyümeden, daha fazla olumsuzluğa, huzursuzluğa ve mağduriyete yol açmadan bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Tahtasız, mültecilerin ülkemizin çeşitli illerinde kavgalara, adli olaylara karıştığını, diğer taraftan Türk gençlerinin işsizlikle karşı karşıya olduğunu, iş olanaklarının ve ülke kaynaklarının mülteciler için harcandığını, bu durumun huzursuzluğa, tedirginliğe, mağduriyete yol açtığını belirterek, yöneticilerin 'mültecileri almaya devam edeceğiz' açıklamasının üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Tahtasız, "Türkiye'ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD'ye hizmet etmiş askerler." ifadesini kullandı.

Tahtasız, sığınmacı meselesinin, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurduğunu kaydetti.

AB üyesi ülkelerin başbakan ve bakanlarının ise 'Afganlar için en iyi yer Türkiye' açıklamalarının incitici olduğu kadar onur kırıcı olduğunu sözlerine ekleyen Tahtasız, "Giderek daha kanlı bir hal alan gelişmeler, ülkeden göçü tetiklerken Taliban'dan kaçan Afganların Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendiği ve iktidarın da bu konuda gereken tavrı sergilemekten uzak olduğu giderek daha da somutlaşıyor. ABD yönetimi bir yandan iktidar ile Kabil Havaalanı'nın korunması müzakerelerindeki ilerlemeden memnuniyetini ifade ederken diğer yandan 20 yıllık işgalde ABD ordusu ve yönetimiyle işbirliği yapan Afganları Türkiye'ye yığıp, kurtulmak istiyor." dedi.

Gelen mültecilerin hiç bir soruşturma, kayıt olmadan ülkemize giriş yapmalarının tedirginliğe yol açtığını anlatan Tahtasız, “Ülke sınırlarımız adeta yol geçen hanına döndü.” dedi.

Tahtasız, ayrıca kendisini gazeteci olarak tanıtan ve şu anda Özbekistan'da olduğunu söyleyen Afganlı bir mültecinin yaptığı konuşmada başta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk kadınları ve Türk gençlerine ağır hakaret ve küfürler ettiğini söyleyerek; "Gazeteci olduğunu söyleyen bu kişinin sonradan özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kim olduğu ve neye hizmet ettiği bile tam bilinmeyen birini muhatap alacak değiliz. Yüce Türk Yargısı bu şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' Re'sen soruşturma başlatmıştır. Umarım şu anda ülkemizde dolaşan milyonlarca Afganlı ülkemizin değerleri hakkında onun gibi düşünmüyorlardır." diye konuştu.

Türkiye'de son aylarda sığınmacılara gösterilen tepkilerin onların ülkeye gelmesine onay veren hükümete de gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Tahtasız, "Ülkemize çeşitli gerekçelerle gelen Suriyeli, Iraklı ve Afganlı mülteciler için hiçbir gelecek öngörüsü çizemeyen AKP-MHP hükümeti bu işin baş sorumlusu olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

Tahtasız, "Sınır ülkenin namusudur ama bugün ülkemizin sınırları resmen kevgire dönmüştür. Gelen geçmektedir, giden geçmektedir sınırlarımızdan. Türkiye Afganistan'ın komşusu değil, Afgan göçmenleri önce İran'a geçiyor, İran üzerinden de elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'ye geçiyor" dedi.

"Oradan kaçan insanlar da Avrupa'ya gelmesin, bize gelmesin. Ama Türkiye'de kalsınlar, Türkiye bunları tutsun. Türkiye bir mülteci gettosu olsun" düşüncesini insani olarak kabul etmenin mümkün olmadığını savunan Tahtasız, "Ne mülteciler açısından kabul edebilmek mümkün ne de vatandaşlarımız açısından. Bu büyük bir haksızlık. '3-5 milyar euro verelim onlar orada tutsunlar.' Maliyeti bu işin 3-5 milyar değil ki. En son hükümet, Suriyelilerin maliyetini 40 milyar dolar olarak açıkladı. İnsan hakları son derece önemli, ama 'Geleni kabul ederim' diyerek çözmeniz mümkün değil ki. Bu yükün tamamını Türkiye'nin çekmesi mümkün değil zaten tüm dünya da şaşıyor bu duruma. Genel Başkanımız söyledi, bu meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi döneminde iki yıl içerisinde çözeriz. Bu mesele sadece Türkiye'nin meselesi değil, Avrupa'nın da meselesi haline getirmek lazım ve o şekilde çözmek lazım" ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 19:47