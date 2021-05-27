Nazlıaka: Halk değişim istiyor

M.BURAK YALÇIN

CHP Parti Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye’yi il il gezdiklerini belirterek gittikleri her yerde halkın değişim istediğini söyledi.

Partisinin Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden CHP Parti Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, burada basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda CHP Kolları MYK üyeleri Aliye Timisi Ersever ile Füsun Sönmez, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar ve ilçe kadın kolları başkanları ile CHP’li üyelerde hazır bulundu.

TAHTASIZ: İŞSİZLİKTE, İCRA DOSYALARINDA REKOR KIRIYORUZ

Toplantıda konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinin yaşandığını belirterek, “İşsizlikte, icra dosyalarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırıyoruz. Hazinede ki 128 milyar doların nereye verildiği konusunda herhangi bir açıklama yapılamıyor. Birçok esnafımız işyerini açamıyor, açanda iş yapamıyor, borcunu ödeyemiyor. Çiftçi ürününü ekemiyor, tarlasını sulayamıyor, gübresini atamıyor. Halkımız ekonomik kriz içerisinde can çekişiyor. Maalesef her gün dizi film seyreder gibi mafya seyrediliyor. Devletin tekrardan ayağa kaldırılması gerekiyor. Artık yeter seçim sandığını bekliyoruz” dedi.

NAZLIAKA: CUMHUR İTTİFAKININ TEMSİLCİLERİNİN HALKIN İÇERİSİNE ÇIKACAK YÜZÜ KALMAMIŞ

CHP Parti Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarla buluşup bir araya geldiklerini ifade ederek, “Görüyoruz ki, Cumhur ittifakının temsilcilerinin halkın içerisine çıkacak yüzü kalmamış. İşçiye, çiftçiye, esnafa gitse ne diyecek” diye konuştu.

‘DERHAL SEÇİME GİDİLMELİ’

Ülkenin derhal seçime gitmesi gerektiğini savunan CHP’li Nazlıaka, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz dönemde mafya-siyaset-ticaret üçlüsünün en kokuşmuş hali ile karşı karşıyayız. Her yerden pis kokular geliyor. Artık bu çürümüş duvardan bir tuğlayı çekme zamanıdır. AKP bir korku duvarı örmüştü. Görülüyor ki bu duvar kendi üzerlerine yığılacak ve ördükleri o korku duvarının altında kalacaklar ilk seçimlerde. Biz ülke derhal seçime gitmeli diyoruz. Bu tıkanmışlıktan, çürümüşlükten, yolsuzluklardan, yasaklardan, gelir dağılımındaki dengesizlikten kurtulmanın tek yolu ülkeyi seçimle birlikte evrileceği değişim sürecini kucaklatmaktır.”

Vatandaşın değişim istediğini de vurgulayan Nazlıaka, “Hangi kesime gitsek halk değişim istiyor. Gençlerimiz geleceksizlikle mücadele ediyor. Vatandaşımız can çekişiyor. İntihar oranları ortada. Halkımız mutsuz, umutsuz. Vatandaşımızı bu mutsuzluktan, umutsuzluktan kurtarmanın tek yolu vardır. O da CHP önderliğinde kurulacak olan millet ittifakı ile birlikte yeniden aydınlık günleri kucaklamaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Kadın kollarının çalışmaları ile ilgilide bilgi verne Nazlıaka, Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını, yıl sonuna kadar mahalle örgütlenmelerini de tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.