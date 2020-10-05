Oğuzlar Atıksu Arıtma Tesisi çürümeye terk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 10 yıl önce 1 milyon TL bedelle yaptırılan Oğuzlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin bir türlü açılamadığını belirterek, yatırımın çürümeye terk edildiğini söyledi.

Beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Oğuzlar İlçesini ziyaret eden, halkın sorun ve taleplerini dinleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin durumunu inceledi.

Yaklaşık 10 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yüzde 45 hibe, yüzde 55 belediye bütçesinden harcama yapılan ve 10 yıl önceki rakamlara göre 1 milyon liraya malolan Atıksu Arıtma Tesisi’nin dere yatağına inşa edildiğine dikkati çeken Tahtasız, “İnşaatın tapusuz, kamu arazisine, üstelik de sel yatağına yapılmış olduğunu öğrendik. Bu durum yönetmeliğe aykırıdır. Normalde şehir yapılaşmasından en az 5 km. ileriye bu tür yatırımların yapılması gerekiyor. Burada bir kamu zararı söz konusu. İnşaat bitirilmiş, her türlü alt ve üstyapısı tamamlanmış, açılışa hazır hale getirilmiş bir tesis, 10 yıldır harap bir vaziyette bekletiliyor. Oğuzlar halkının ve milletimizin parası harcanarak yapılan bu yatırımın bir an önce değerlendirilmesini, sorunların çözülmesini talep ediyoruz. Bu konuyu yetkililerle görüşeceğim” dedi.

‘ANKARA YOLU ACİLEN AÇILMALIDIR’

CHP İl Başkanı Tahtasız, ayrıca baraj kenarından İskilip güzergahına giden yolun bir an önce trafiğe açılmasını talep etti.

Söz konusu yolun, Ankara’ya olan ulaşımı 80 km. kısalttığına dikkati çeken Tahtasız, “Bu yoldan Oğuzlar’ın yanı sıra Kargı, Osmancık, Hacıhamza, Dodurga, İskilip, Laçin ve Amasya’nın bir kısmı yararlanacak. Karadeniz’in Ankara’ya açılan bağlantı yolu özelliği taşıyan bu yolun bir an önce planlanarak trafiğe açılmasını istiyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)