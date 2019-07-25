Otobüsçüler MHP’ye sorunlarını aktardı

Çorum Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, yönetim kurulu üyeleri ve otobüs şoförleri Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ve Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Ulaş A.Ş’nin yaşadığı ve çözüm bekleyen sorunları, sıkıntıları görüşüldü.

Ulaş A.Ş Yönetimi sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor hazırlayarak MHP İl Başkanı Arslan Kaynar’a dosya halinde verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP’li Kaynar, yaşanan sorunların çözüm noktalarında MHP olarak vatandaşların da faydasına olacak işlerde her zaman yanlarında olduğunu bildirdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 15:45