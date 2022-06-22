‘Özel halk otobüsü esnafının dayanacak gücü kalmadı’

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum’da toplu ulaşımda Ulaş A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 46 otobüse İstanbul’dan bir firmanın talip olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Ulaş A.Ş.’yi ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Muhammed Taha Derin, şehirde özel halk otobüsü işleten bir esnafla yaptığı istişaresini Çorum kamuoyuyla paylaşma gereği duyduğunu dile getirdi.

Artan motorin fiyatlarından dolayı özel halk otobüsü işleten esnafın artık dayanacak gücünün kalmadığını belirten Derin, esnafın çareyi otobüsleri satmakta bulduğunu ifade etti.

İstanbul’da bir firmanın 46 otobüse otobüs başına 900 bin TL teklif ettiğini öğrendiklerini vurgulayan Muhammed Taha Derin, aylık 2 bin litre motorin yakan bir otobüs sahibinin her gün zarar ettiğini dile getirdi.

Bir otobüs satın almak için 250 bin TL değerindeki evini satarak ve 300 bin lira kredi çekerek bu işe giren bir esnafın günün şartlarında otobüsünü 900 bin TL’ye satmasının hiçbir şeye merhem olmayacağını söyleyen Derin, geçmişte otobüs satın almak için 250 bin liraya evini satan esnafın evinin değerinin günümüz şartlarında 1 milyon TL’yi geçtiğini ayrıca hala çektiği kredisini de ödemeye devam edeceğini belirtti.

Çorum Belediyesi’nin bu konuda Ulaş A.Ş. ortaklarını yalnız bıraktığını ve sorunlarını çözmek yerine onları artık muhatap yerine koymadığını iddia eden Muhammed Taha Derin, “Hani bu konuyu tatlıya bağlayacaktınız. Esnafın sorunlarına, dertlerine çare olacaktınız. Nerde verdiğiniz sözler. Çorum esnafı bunları hak edecek ne yaptı size?” diye sordu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a da çağrıda bulunan Derin, “Verdiğiniz sözleri çok çabuk unuttunuz Sayın Vekilim. Siz esnafın Ahmet abisi değil miydiniz? Yoksa biz mi yanlış biliyoruz. Görünen o ki Çorum’un yerel esnafını bitirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ya bu işi çözün ya da esnafın abisi olmayı bırakın!” şeklinde konuştu.

Artan motorin fiyatlarından kaynaklanan sorunların tek sorumlusunun mevcut iktidarın yanlış ekonomik politikaları olduğunu savunan Derin, “Burada bir suçlu varsa o da sizlersiniz. Sizin yanlış politikalarınız yüzünden esnafımız kan ağlıyor. Ama esnafımız için gelecek güzel günler yakın. Gelecek Partisi iktidarında esnafımızın tüm sorunlarını çözeceğimiz gibi onları hiçbir zaman yalnız ve çaresiz bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)