Özsaçmacı: Türkiye, böyle mi uçacak?

M.BURAK YALÇIN

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından partiye yeni katılan üyeler için rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, vatandaşın her yeni güne zam haberiyle uyandığını belirterek, “Uçacak dediğiniz Türkiye, böyle mi uçacak? Yazıklar olsun” dedi.

Dün parti merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.

Hükümetlerin iki hedefinin olduğunu, birisinin milleti korumak, diğerinin ise milletin refahını temin etmek olduğunun altını çizen Bekir Özsaçmacı, bu iki şeyi temin eden hükümetin iyi, edemeyenin ise kötü olduğunu söyledi.

AK Parti’nin sayesinde vatandaşın artık her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyandığını belirten Özsaçmacı, “Artık zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz… 2500 lira reva görülen emeklilerimiz; Halk Ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. Okula gidecek otobüs parası bulamayan gençlerimiz; umutsuzluk içerisinde gün geçiriyor. Akşam evde ne pişireceğini bilemeyen anneler; Evine, et, süt, yağ, un, hatta çocuğuna bez bile alamadığı için, feryat ediyor. Milletimiz güvensizlik içinde yaşarken, saray şürekasına göre her şey yolunda” dedi.

Milletin yoksullukla boğuştuğunu ifade eden Özsaçmacı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “5 maaşlı, 10 maaşlı, saray danışmanlarının keyifleri, her zamanki gibi yerinde. Ülkede enflasyon, makyajlı hâliyle bile, yüzde 73 buçuk olarak açıklanırken, beceriksizliğiyle göz kamaştıranlar çıkıp;

“Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç, Üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor” diyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkûm ettiğiniz insanlarımızla, bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz?

“Dar gelirli hariç, diğerlerinin işleri yolunda” ne demek? Dar gelirli vatandaşlarımızı, vatandaştan saymayan, böyle bir umursamazlık olabilir mi? Siz nesiniz o zaman? Bostan korkuluğu mu? Bu sistem, sizin tercihiniz değil mi? Uçacak dediğiniz Türkiye, böyle mi uçacak? Yazıklar olsun.”

AK Parti’nin 20 yıl önce ‘yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücade edeceğiz’ diyerek yola çıktığını hatırlatan Özsaçmacı, “Bugün ise, bu arkadaşlar, siyasi yolculuklarının son durağında, artık; dar gelirliyi ikinci sınıf vatandaş, memurları ise bütçeye yük olarak görüyorlar. Milletimizi, akaryakıt için, duaya davet ediyorlar. Bizzat sebep oldukları ekonomik sıkıntılara, çözüm olarak da, milletimize şükretmeyi öğütlüyorlar. Nereden, nereye değil mi? Zihniyet böyle olunca da; Çare olarak sundukları, sözde kurtuluş reçeteleri, sadece vatandaştan yandaşa servet aktarımına yol açıyor. Nitekim, Nebati Bakan’ın ışıltılı zihninin, son mucizesi de; biliyorsunuz, “Gelire Endeksli Senet” oldu. Bu öyle bir mucize ki; Gelire Endeksli Senet açıkladılar, ama ortada gelir yok” diye konuştu.

Projeleri ve çözümleri ile güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’yi inşa etmek için hazır olduklarını vurgulayan Özsaçmacı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Milletimizin çalınan ve yağmalanan her bir karış toprağının, kopartılan her bir çiçeğinin, ağacının hesabını soracağız. Talana yol verenden de, altına imza atandan da, çanta taşıyandan da, hesap soracağız. İhaleyi alandan da, şantiye kurandan da, ranttan beslenip semirenden de, hesap soracağız.

Vatandaşa iyi partiliysen efendim falanca partiliysen işin olmaz diyerek mağduriyetlerinden faydalanan yöneticiler sizi son kez uyarıyorum arkadaşlarımız tüm kurumların inceleme ve taramasını yapmaya başladı. Şimdiden tüm ilgilileri, il müdürlerini, yöneticilerini uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok.

O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Büyük sorunlarımız var. Zor günlerden geçiyoruz ama Türkiye, büyük bir ülke. Türkiye potansiyeli olan bir ülke. İnanın, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Tek yapmamız gereken, Artık iyice lüzumsuz hale gelen ampulü söndürüp, İYİ Parti güneşinin tadını çıkartmak.”

Özsaçmacı, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Törende İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ile bazı parti yöneticileride hazır bulundu.