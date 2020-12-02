Özsaçmacı’dan Ceylan’a cevap

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in devlet hastanesi ile ilgili samimi ve çözüm odaklı açıklamalarının iktidar temsilcileri tarafından gayri ciddi olarak cevaplandırıldığını söyledi.

Partisinin hastane önünde başlattığı kampanyaya destek veren Başkan Şahiner, hastanenin tadilatı üstlenebileceklerini söylemiş; Şahiner’in açıklamasına cevap veren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, “2 oda bir salon mu yapıyorsunuz? 50 trilyonluk bir yatırım söz konusu. Daha önce hiç hastane yapmadıkları için bilmiyorlar tabi." demişti.

Ceylan’ın açıklamasına cevap veren İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Tüm ülkeyi etkisine alan virüs salgını neticesinde hasta sayımızda ve dahi can kayıplarımızın çok üst seviyelere çıkması bizleri sağlık alanında yapılması gerekenlerin bir öneri ve elzem olan eski devlet hastanesinin açılması ile alakalı gerçekleştirdiğimiz hastane nöbeti Çorum halkının sağlığı ile alakalı bir talep olmuştur. Hiçbir siyasi kaygı düşünmeden ve halkın desteği ile yapılan bu eylem bütün görüşlerin ve farlı düşüncelerin ortak talebiydi. Kamuoyunda bu kıvılcımı bizim başlatmamız hasebiyle değişik açıklama ve karşı söylemlerin siyasi köşe kapmaca şeklinde olması iktidarın ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Gerçekleştirilen bu nöbet süreci içeresinde hükümet yetkilileri tarafından hastanenin açılacağı yönünde açıklamalar yapmaları ve heyetlerin gelmesi neticesinde eylemi sonlandırıp kendilerine teşekkür de ettik. Yaptığımız bitirme açıklamalarında nihayet olarak görüşlerimizi de belirtmek siyasi kimliğimiz gereğince olmuştur. Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’in samimi ve çözüm odaklı açıklamaları iktidar temsilcileri tarafından gayri ciddi olarak cevaplandırılmıştır. Biz geçmişimize de sahip çıkıyoruz, o hastane AKP iktidarından önceki hükümet zamanında, o zaman bizim de içerisinde bulunduğumuz partinin bakanı tarafından bitirilmiştir. Sayın belediye başkanımız bu geçmişi bizzat bildiği için ve o hastaneyi kimin zamanında bitirildiği tüm kamuoyunun ve halkımızın hafızasındadır.

Çorum’a kazandırılan o hastane sizden önceki iktidar zamanında yapıldı. Dolayısı ile hiç hastane yapmışlıkları var mı derken ülkenin AKP’den önce hiç olduğunu mu sanıyor?

Efsane bakanımız Ekim ayında kaybettiğimiz rahmetli Osman Durmuş’u bir kez daha rahmetle anıyorum. Çorum için yapılan her yatırımın yanında ve destekçisi oluruz. Ancak samimi yaklaşımlarda bulunan Sayın Abdulkadir Şahiner’in açıklamalarına gayri ciddi cevap verip mazarrat yaklaşımda bulunan koalisyonun milletvekilini Çorum halkının takdirine bırakıyoruz. Açıklamamda da bahsettiğim gibi hastane yapmışlığımız vardır, o nedenle o hastaneyi Abdulkadir Şahiner yapar, üstüne size de üç oda bir salon yapar.”