Özsaçmacı’dan ‘hodri meydan’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, hükümet tarafından açıklanan hububat fiyatlarının piyasa gerçekleriyle alakasının olmadığını söyledi.

2021 yılı tahıl fiyatlarının açıklanmış olmasına karşın açıklanan fiyatların hem iç hem de dış piyasaların altında kaldığını ifade eden Özsaçmacı, "Fiyatların %30 dolayında artırılmış olmasını sevindirici bir başarı gibi sunan hem iktidar hem de Ziraat Odası piyasa gerçeklerine sırtlarını dönmüş oldukları görülmektedir. Piyasa gerçeklerini yansıtmayan bu fiyat ve politikayı açıklayıp savunacak bir iktidar temsilcisi ve Ziraat Odası Başkanını bekliyorum. Hodri meydan" dedi.

“Açıklanan bu fiyatlar ve piyasada gerekli önlemler alınmaması hem ekonomimize hem de üreticilerimize ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktır.” diyen Özsaçmacı, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Bir an önce güvenilir rekolte sonuçları açıklanmalıdır. Bu sonuçlar üzerinden ve arz ve talep planlaması yapılmalıdır. Arz eksiği iç tüketim ve un sanayi için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ürününü satmak durumunda olan bütün üreticilerin ürünleri alınmalı; sezon sonu 'fark fiyatı' uygulaması yapılmalıdır.

Stoklarının önüne geçmek adına TMO piyasada agresif bir şekilde alıcı-satıcı pozisyonunu almalıdır.

Ürün alımlarında sektör bileşeni olmayan, ürünü yatırım malı/finansal değer olarak gören alıcıların piyasaya girmesine engel olunmalıdır. Gerekirse lisanslı depolar denetlenmeli, ürün alım miktarları sınırlandırılmalıdır. İç piyasanın eksik arz sorunu Temmuz-Ağustos döneminde UA piyasaları kontrol ederek (risk alarak dahi olsa) karşılanmalı, iç piyasa arz talep dengesi sağlanmalıdır.

DİR kapsamındaki tedarikçi ve sanayicilerin iç piyasayı bozucu stok ve alımlarının önüne geçilmeli; ithalat kolaylıkları sağlanmalıdır. Gerekirse sektörün korunması adına iç piyasa fiyatları üzerinden sübvansiyon uygulanmalıdır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki; normal süreçlerde bile gerekli kamusal regülasyonu sağlayamayan, piyasaları dengeleme ve düzenlemede sınıfta kalan, Ekim sezonunda fiyat açıklamayı bırakın, fiyatları hasattan sonra ancak açıklayabilen, ne dış piyasaları ne de iç piyasayı doğru analiz edip uygun fiyatlama politikası belirleyemeyen TMO'nun, zaman zaman karşılaştığımız kuraklık sorunu ve olağanüstü pandemi döneminde de uygun bir fiyatlama politikası yürütmesini zaten beklemiyorduk.

Acı olan ise fiyatları %30'dan fazla artırdık deyip piyasa gerçeklerine arka dönmeyi başarmış olmaktır. TMO'yu anlayacağız; eğer, bu sistem de bu kadar derlerse!

TMO'yu destekleyeceğiz; eğer, piyasada inisiyatif alıp agresif olmayı ve piyasaları bu zor dönemde düzenlemeyi başarırlarsa!

Ürüne ve üretene sevgiyle yaklaşmadıktan, üretim odaklı düşünmedikten sonra doğru karar alıp bunları yapabilirler mi? Yüzünü olur olmaz ithalatçıya dönenlerden doğru karar çıkar mı?”