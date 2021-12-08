Parti binasını Sarıgül açtı

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret ve parti binasnın açılışı için Çorum'a gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yeniyol Mahallesi'ndeki parti binanısının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi'nin kapılarının herkese açık olduğunu belirten Sarıgül; "İktidara hazırlık merkezini bugün Çorum'da büyük bir sevgi ve saygıyla açtık. İnşallah burası iktidarımızın merkezi olsun. İnşallah burası Türkiye'nin çözüm noktası olsun. İnşallah burası Türkiye'deki dertlere derman olacak sevgi ve saygı dolu parti olsun." şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Mustafa Sarıgül, TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Eralp Armakan, Kadın Kolları İl Başkanı Dilara Şüheda Mert ve Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Hidayet Mert'i basına tanıttı.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 18:33