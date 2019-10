‘Polemiği bırakalım, birlik olup seferberlik başlatalım’

EROL TAŞKAN

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, son günlerde yaşanan Çorum-Yozgat tartışmasını değerlendirerek, Çorum’un ucuz polemiklerle kaybedecek vakti olmadığını, hep birlikte başlatılacak bir seferberlikle Çorum’un taleplerinin en üst mercilere iletilmesi gerektiğini söyledi.

Yozgat’ı can yoldaşı ve kan kardeşi bir şehir olarak tarif eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum adına seferberlik çağrısı yaptı. Siyaset, bürokrasi ve STK’lar olarak el birliği içinde hareket etme çağrısında bulunan Karapıçak, MHP olarak iktidarın yerel temsilcilerine her türlü desteği karşılıksız olarak vermeye hazır olduklarını, MHP’nin her zaman önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben düsturu ile adım attığını bildirdi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, önemli mesajlar verdiği açıklamasında şunları dile getirdi; “Çorum’un polemikle kaybedecek vakti yoktur. Son günlerde Çorum-Yozgat arasında oluşturulmaya çalışılan sunni ve yersiz tartışmaların sonlandırılmasını arzu ediyoruz.

ÇORUM KENDİ DİNAMİKLERİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMELİ

Çorum’un siyasi, sosyal ve ekonomik dinamikleri bellidir. Komşu illerinin hepsinden daha büyük bir sosyo- ekonomik potansiyele sahip olan ilimizin çözüm bekleyen sorunları olduğu bir gerçektir. Ancak, sorunların çözümü ve gerekli yatırımların yapılması Çorum’un kendi dinamikleri içinde değerlendirilmelidir.

SİYASETİN ENERJİSİ POLEMİKLERE KURBAN EDİLMESİN

Devletimizin diğer illerimize yaptığı yatırımlar kıyaslama konusunu yapılarak siyasetin ve bürokrasinin enerjisi polemiklere kurban edilmemelidir.

KISIR SİYASET KAZANDIRMAZ

Ülkemizin her ili, ilçesi, beldesi en güzel yatırımlara layıktır ve devlet yatırımlarını hak etmektedir. “Onda var bende de olsun” ya da “Ona var da bana niye yok?” anlayışı ile devlet yatırımlarına talip olmak kısır siyasetin ucuz polemiğinden başka bir şey değildir.

ÇORUM NEDEN ZORLANIYOR?

Devlet akılcı, veriye dayalı, fizibilitesi iyi yapılmış yatırımları gücü nispetinde yerine getirmek durumundadır. Bizim kendimize sormamız gerek sorular vardır. Kendi teşebbüs gücüyle yüzlerce fabrika kuran, ihracat rakamlarında Karadeniz bölgesindeki illerin tamamını çok çok geride bırakan Çorum, kendisini devlete anlatmakta neden zorlanıyor? Neden hak ettiği yatırımlara kavuşamıyor? Bu soruların cevabını başka illerde aramak yerine, kendi içimizde bulduğumuzda sorunumuzu da büyük oranda çözeceğiz.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kan kardeşi, can yoldaşı olduğumuz Yozgat’ımızla aramızda oluşturulmaya çalışılan çirkin çekişme ve polemiğin sonlandırılmasını arzu ediyoruz. Çorum’un hak ettiği devlet yatırımlarına kavuşması için siyasi iktidarın yerel temsilcilerine her türlü desteği karşılıksız olarak vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

DEVLETİN KAPISINI EL BİRLİĞİ İLE AŞINDIRALIM

Bu vesile ile kamuoyuna bir davette bulunuyoruz; Gelin ilimiz için aynı nefesi alıp verelim. Çorum için bir ve beraber olalım. Siyaset, bürokrasi, sivil toplum ve sanayi bir olup devletin kapısını birlikte aşındıralım. Çorum için seferberlik ilan edelim. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak “Önce Ülkem ve Milletim, sonra partim ve ben” anlayışı ile her daim hazırız.”

