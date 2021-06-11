Saadet Partisi geçim ittifakı acil eylem planını açıkladı

M.BURAK YALÇIN

Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında insanların hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına maruz kaldığı belirtilerek partilerince hazırlanan geçim ittifakı acil eylem planı kamuoyuyla paylaşıldı.

Parti merkezinde gerçekleşen basın toplantısında açıklama yapan Saadet Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Emrah Öztekin, insanların dertlerinin her geçen gün katlandığını belirterek, “Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta patlama noktasına gelmiştir” dedi.

İktidarın gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalıştığını fakat kendilerin bile bunlara inanmadığını iddia eden Emrah Öztekin, “Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor. Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz” diye konuştu.

Saadet Partisi olarak insanların geçim mücadelesine destek olmak, insanları dinlemek, seslerine ses olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için “Geçim İttifakı” kurmayı istediklerini vurgulayan Öztekin, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Karamsar olmaya hiç gerek yok. Karanlığın en koyu olduğu an şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki; şafak yakın. Evet, dert var, sorun var ama çözüm de var. İşte biz buradayız. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza "Geçim İttifakı"nda bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz.

Çünkü iktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada; sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaklardaki tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere artık kaynamaz hale gelmiştir. Biz sadece yanlış yönetiliyoruz ve bunu hak etmiyoruz. Saadet Partisi olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılara artık daha fazla katlanmak zorunda değiliz diyoruz.”

Öztekin, basın toplantısında partisinin 10 maddeden oluşan “Geçim İttifakı Acil Eylem Planı”nı da paylaştı. Öneride, şu maddelere yer verildi:

“İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli, özellikle gıda enflasyonunu önlemek öncelikli hedef haline getirilmelidir.

Açlık sınırının dahi altında düşen asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır.

Yeni istihdamlar vergi indirimleri ve hibelerle desteklenmelidir.

Girişimcilere yönelik finansman olanakları genişletilmeli; katılım yapıları oluşturulmalıdır.

Esnafımıza acilen Sicil Affı getirilmeli, yeni ve bembeyaz bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır.

İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır.

Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli; yerli malı ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir.

Bankaların pos cihazı komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışlarındaki gecikmeler kaldırılmalıdır.

Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır.

Esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli işlemlerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıklarının giderilmesi için ivedilikle bir fon oluşturulmalıdır.

Bunlar insanımızın, esnafımızın, asgari ücretli çalışanlarımızın hızlı bir şekilde toparlanması ve bir nebze de olsa rahat nefes alabilmesi için hayata geçirilmesi gereken adımlar. İnanın bunlar zor değil, yeter ki vatandaş odaklı politikalar esas alınsın. Yeter ki, insanımızın derdini, geçimini önceleyen kadrolar iş başında olsun. Herkesi bunları düşünmeye, bu sese kulak vermeye ve bu çağrımıza ortak olmaya, milletin derdiyle dertlenen kadroları yetkilendirmeye davet ediyoruz.”