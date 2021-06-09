Saadet Partisi kongre hazırlığında

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Zorlu, partinin 7. Olağan İl Kongresini 19 Haziran’da yapmayı planladıklarını söyledi.

Kısa süre içinde aday belirleyip kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Zorlu, “Yaşanabilir bir Türkiye için, yeni bir dünya düzeninin kurulması için, figüran değil oyun kurucu lider ülke olabilmek için yapacağımız kongrelerimizin sonuçları şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Zorlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bilindiği üzere ülkemiz, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. İçte ve dışta organize bir şekilde ülkemize felaketleri yaşatan haçlı siyonizm yetmezmiş gibi bir de onların işini kolaylaştıran bugünkü iktidarla başbaşayız. Ekonomi, genç nesil, eğitim, tarım, hayvancılık, özelleştirme adı altında milli kurumların yok pahasına elden çıkarılması, yolsuzluk, belli çevrelerin devamlı ülkenin gelirlerini gasp etmesi, büyüyen devasa borç, Amerika’nın sömürgeci planlarının bölgemizde Türkiye eli ile hayata geçirilmesi, geleceğe dair halkta oluşan umutsuz durum yeni ama geçmişi ile tecrübeli bir kadronun ülke yönetimine getirilmesini acil ve mecburi kılmaktadır.

Küresel sömürü düzenini bitirecek, tüm dünyaya nefes aldıracak ve Erbakan Hocamızın ideali olan yaşanabilir bir Türkiye’yi ve yeni bir dünyayı kuracak olan Saadet teşkilatları, kongrelerini tamamlayıp yapacağı büyük kongre ile Türkiye’ye bir hareketlenme getirerek siyasetteki tıkanıklığı giderecek ve tüm dengeleri değiştirecektir. Biz bu uğurda 4 partimizi feda ettik, sayısız ve haksız cezalarla iftiralarla karşılaştık, birçok nefesi yetmeyenin savrulduğunu gördük, gelinen noktada son sözü Milli Görüş’ün tek temsilcisi olan Saadet Partisi’nin söyleme vaktinin geldiği apaçık bir gerçektir.”

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 20:23