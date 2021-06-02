Saadet Partisi'nde Sakınmaz yerine Yıldıran getirildi

Saadet Partisi’nde Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Fatih Yıldıran getirildi.

Saadet Partisi İl Merkezinde İl Başkanı Faruk Cıdık ile bir araya gelen yeni Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran’a görevlendirme yazısı tebliğ edildi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Yıldıran, Çorum gibi büyük ve sürekli gelişen bir şehrin merkezinin sorumluluğunun çok ağır olduğunu belirterek görevi devraldığı Orhan Sakınmaz’a bugüne kadar göstermiş olduğu emekleri için teşekkür etti.

Çorum’un en ücra sokaklarında dahi sorunlara çare olmak için çalışacaklarını ifade eden Yıldıran, “Hepimiz biliyoruz ki Milli Görüş geçmişte milletimizin sorunlarına çare oldu, bugün de teşkilatımız yaşanan tüm sorunlara çözüm olabilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. Çorum halkına karşı görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacak, şehrimizin tüm problemlerinin çözümü için her daim mücadele edeceğiz. merkez ilçemiz de bulunan bütün teşkilatlarımızla hemşerilerimizin sorunlarına, sıkıntılarına çare olmayı dert edindik. Şehrimizin ve tüm Türkiye’nin problemlerine çözüm üretmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. 50 yıldır hiç sapmadan süre gelen siyasi çizgimiz ile toplumun tüm kesimlerinin teveccühünü kazanmak üzere yol alacağız.” dedi.

Fatih YILDIRAN Kimdir?

Fatih Yıldıran, 1977 yılında Çerkez kökenli bir ailenin üçüncü Çocuğu olarak Çorum’da doğdu. İlkokul,ortaokul ve Makine Tenik Ressamlığı nı Çorumda okudu. Lisans eğitimi için Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat fakültesi Maliye bölümünde okudu. Ailesinden gelen Milli görüş geleneğinin izinden devam ederek gençlik yıllarında MGV'de lisanslı olarak spor yaptı.

2018 yılından 2021 Şubat ayına kadar Saadet partisi ekonomik işlerden sorumlu İl başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Çorum da özel bir şirkette uzun yıllar idareci olarak çalıştı. Halen Çorum O.S.B de faaliyet gösteren bir şirkette idareci olarak çalışmakta olan Fatih Yıldıran evli ve 3 çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 18:43