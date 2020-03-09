‘Saygısızlık Türk milletine yapılmıştır’

MURAT ÇETİN

BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek toplantı öncesi Türk heyetinin kapıda bekletildiği görüntüleri yayınlayan Rus devlet televizyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanına kimsenin böyle bir hareketi yapmaya haddinin olmadığını ifade eden BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, yapılan saygısızlığın Türk milletine ve Türk devletine yapıldığını söyledi.

Yayınlanan görüntülerle Rusya’nın diplomatik nezaket kurallarını çiğnediğini de vurgulayan Şakir Yıldırım, çirkin hareketi kınadıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 16:43