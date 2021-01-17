‘Siyaset alanı kaba güçle daraltılmak isteniyor’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı, partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınadı.

Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan ve hastanede tedavi edilen Özdağ, yaptığı ilk açıklamada, "Organize bir hareket" değerlendirmesini yapmıştı.

‘TÜRKİYE KARANLIĞA GÖMÜLMEYECEK DEMOKRASİ VE HUKUK KAZANACAK’

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Çorum İl Koordinatörü Doç. Dr. Avni Erdemir, Kurucular Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcı Rumi Bekiroğlu, Çorum İl Başkanı Gökhan Külcü ve partililerin katıldığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye'yi 1990 yılların faili meçhullerle anılan karanlık iklimine götürmek isteyenler bugün Ankara'da üç dönem milletvekilliği yapmış olan partimizin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na saldırarak bize gözdağı vermeye çalışmışlardır. Bu saldırılar göstermiştir ki siyaset alanı kaba güç ile daraltılmak istenmekte ve siyasetçiler doğrudan saldırılar ile tehdit edilmektedir.

Gelecek Partisi sivil siyasetin savunucusudur. Her türlü vesayetin ve antidemokratik davranışları karşısındadır. Avrupa Birliği yolunda reform yapmak istediğini sürekli iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümetine çağrımız şudur; siyasetçileri ve basın mensuplarına saldıran failleri ve onlara talimat verenleri bulun ve adalete teslim edin. Türkiye, iktidarın bir ortağının mafya olduğu bir ülke değildir, öyle olmasına da asla izin vermeyeceğiz.

Siyasi parti yöneticilerinin bu saldırılar karşısında gösterdikleri dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Başta Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da ivedilikle açıklama yapmasını ve saldırıyı kınamalarını bekliyoruz.

Bu saldırı karşısında sessiz kalan her siyasi yetkilinin zımnen bu saldırıya destek verdiğini ve ileride olabilecek siyasi terör saldırılarını da teşvik edici bir rol üstlendiklerinin bilinmesini isteriz.

Gelecek Partisi Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik ve siyasi krizden çıkması için çalışmaktadır. Dünyayı açık serbest piyasa ekonomisi içinde kalkınan, vatandaşlarına yüksek gelirle ve insan onuru ile yaşayacakları bir gelecek inşa etmek için dün olduğu gibi yarın da mücadele edecektir. Kamu güvenliğinin sağlanması, ifade özgürlüğü ve siyaset yapma serbestisi, soluduğumuz hava kadar elzemdir ve bunların temini de iktidarın sorumluluğudur.

‘ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Milletimizin yoğun ilgisine mazhar olan partimizin Genel Başkan Yardımcısı ve gazetecilerin saldırıya uğramasını haber bile yapamayan medyanın durumunu ise milletimizin derin vicdanına havale ediyoruz. Demokrasi bir iklimdir, özgür ifade ve iktidar olmak için siyaset yapmak bunun vazgeçilmez şartıdır. Görüyoruz ki bu iklimi zehirlemek ve bizleri nefes alamaz hale getirmek isteyen karanlık odaklar var. Demokrasi ikliminin zehirlenmesine, milletimizin desteği, parti yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızın cesur ve kararlı duruşları ile asla izin vermeyeceğiz.

Gelecek Partisi 12 Eylül 28 Şubat ve 15 Temmuz'un ateş çemberlerinden geçmiş cesur insanların kurduğu bir partidir. Bizler bu tür saldırılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.

Gelecek Partisi olarak bu tür korkutma ve yıldırma amaçlı saldırıların bizleri yolumuzdan döndüremeyeceğini, her zaman demokratik siyasetin savunucusu olacağımızı, temiz toplum ve temiz siyaset için var gücümüzle vatan ve millet için mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”