‘Siyaseti meditasyon yöntemiyle mi yapalım?’

İYİ Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Emrah Mutlu, “Sahadan uzak durarak oturduğumuz yerden siyaset yapmak kolaydır. Son dönemlerde uygulanan bu yöntemlerin memleketimize deva olmadığı ortadadır.” dedi.

DEVA Partisi Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Burak Aralık, iktidar ve muhalefet partilerinin Çorum’a yaptıkları ziyaretleri, DEVA Partisi’nin Çorum’daki yükselişine bağlamış ve gerek iktidar partisinin temsilcileri gerekse muhalefet partilerinden heyetlerin söylemlerini ‘siyasi klişe’ olarak yorumlamıştı. Aralık’ın açıklamasına cevap vermekte gecikmeyen İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Emrah Mutlu, “Sahada olmadıkça sorunları, dertleri nasıl tespit edebiliriz? Meditasyon yöntemiyle mi siyaset yapalım!” dedi.

Merkezden yapılacak siyasetin, yerelde insanların dertlerine olan çözümlerinin sınırlı olduğunu belirten Mutlu, "Eğer bir sorun gündeme getirilecekse derdi olana derdini ifade ettiği yerde yakın olmak zorundayız. Kendileri gazete okuyarak veya sosyal medya aracılığıyla mı insanların sorunlarını saptamaya çalışıyor bilemiyorum ancak arkadaşımızın ifade ettiği ‘siyasi klişe’ bizim için bir istişare mekanizması vazifesi görmekte ve artırılması gereken işlerdendir. Sahadan uzak durarak oturduğumuz yerden siyaset yapmak kolaydır. Son dönemlerde Saray siyaseti olarak da uygulanan bu yöntemlerin memleketimize deva olmadığı ortadadır.

Meslek odalarımız dahil hizmet yerinden yönetim kuruluşlarımızın tamamı memlekette hangi sektörlerde ne sıkıntılar var en iyi bilen merkezlerdir ve dolayısıyla onların memleket perspektiflerini dinlemek ve memleketin ihtiyacı olan bir takım düzenlemeleri, onların görüşlerini de alarak parlamentoda dile getirilmesini sağlamak en temel vazifemizdir. Bu işler, iktidar - muhalefet duygusuna düşülmeden yapılması gereken işlerdir.

Son dönemde giderek kötüleşen ekonomi, pandemi sürecinin etkisiyle birlikte insanımız için çok ağır hale geldi. Dolayısı ile şimdi derdi olanın, esnafın, dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin neye ihtiyacı varsa ihtiyaçları ile ilgili duyurulması gereken dertleri hükümete, çıkarılması gereken düzenlemeleri Meclise, kamuoyunun dikkat çekmesi gereken problemi basına bir şekilde taşıyabilmemiz ve bu insanlara deva olabilmemiz gerekiyor.

Aslına bakılırsa muhalefete muhalefet etmek iktidarların uyguladığı bir yöntem olabilmektedir. Muhalefete muhalefet etmenin bazı faydaları da olabilir. Kendi tabanını diri tutmaya yarayabilir. Ancak sorunları çözmez, kendi yörüngesinde döner durur.

Sahada olmadıkça sorunları, dertleri nasıl tespit edebiliriz? Meditasyon yöntemiyle mi siyaset yapalım!” (Haber Merkezi)