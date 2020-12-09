'Sokağa çıkma yasağının kaybedeni yine esnaf oldu'

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin ödeme zamanının geldiğini, ancak kısıtlamalar ve virüs salgınının devam etmesi nedeniyle iş yapamadıklarını, kredi ödemeleriyle birlikte sosyal güvenlik primlerinin pandemi sürecinin sonuna kadar ertelenmesini ve süreç sonunda esnafın ödeme gücüne göre yeniden yapılandırılmasını istedi.

Bu süreçte sosyal güvenlik primlerinin hazine tarafından karşılanmasını isteyen Tahtasız, esnafa ayrıca kira desteği verilmesini talep etti.

Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Kale Mahallesi’nde Milönü ve Emek Caddesi civarında esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız, CHP’nin çözüm önerilerini paylaştı.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KAYBEDENİ YİNE ESNAF OLDU”

Esnaf ise gerek koronavirüs salgını, gerek ekonomik durgunluk, gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini bildirerek, “Hükümet artık esnafın sesini duymalıdır. Büyük bir çıkmaza sürükleniyoruz. Acilen Türkiye’de gerekli önlemler alınarak, işçinin, esnafın giderleri karşılanmak suretiyle 14 tüm tam sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır” dediler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Esnafın iflahı kesildi, artık nefes alamıyor. Koronavirüs için tedbirler elbette ki gerekli ancak esnafın ve işçinin halini de göz önünde bulundurarak bu kesime ekonomik destek vererek tedbirleri uygulamalıyız. Sokağa çıkma kısıtlaması esnafı daha çok zor durumda bıraktı” diye konuştu.

Pandemi sürecinde kahvehane, lokanta, restaurant, düğün salonu, servis, taksi-minibüs, kırtasiye, kantin, pazarcı, öğrenci yurdu gibi birçok sektörde esnafın ve çalışanların zor durumda kaldığını ifade eden Tahtasız, “Geçtiğimiz günlerde yine esnafla ilgili bir yapılandırma paketi açıklandı, lakin esnaf daha önceki çektiği kredileri bile ödeyemezken, dükkanı ve kepengi kapalıyken, evine ekmek götürme mücadelesi verirken, eski borçlarını ödeyemezken yeniden borç ve vergi yapılandırmasının esnafımıza kesinlikle bir katkısı yoktur.

Çorum’da esnafımız feryat ediyor lütfen duyun. Çorum’daki esnaf odalarımız feryat ediyor, lütfen duyun. Yara kangren olmuş, siz pansuman öneriyorsunuz. Bu yaranın acilen antibiyotikle tedaviye ihtiyacı var. Bu yaranın tedavisinin tek yolu geçici pansumanlar değil, kesin çare olacak çözümlerdir. Aç - kapa uygulamaları ile Türkiye virüsle mücadelede başarılı olamaz. Acilen Türkiye’de ve Çorum’da da işçinin, esnafın giderleri karşılanarak 14 gün süre ile tam olarak eve kapanmalıdır” şeklinde konuştu.