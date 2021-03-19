EROL TAŞKAN

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve teşkilat yöneticileri, önceki gün düzenlenen MHP Büyük Kurultayı’na katıldı. İl Başkanı Agah Karapıçak, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin yeniden seçilişini tebrik ederek, “Son nefesimize kadar liderimizin emrindeyiz.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk Milleti’nin yegane ümidi ve son kalesi olduğunu ifade eden Karapıçak, “Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirmiştir. Kongremizde Türk Dünyasının bilge lideri, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey yeniden Genel Başkanlığa seçilmiştir. MYK ve MDK’da yer alan değerli başkanlarımızı kutluyorum ve Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum.” diye konuştu.

İl Başkanı Karapıçak, 13. Olağan Büyük Kongre ile ilgili açıklamasında şunları ifade etti; “Genel Başkanımızın himayelerinde, kongre hazırlıkları ve icrası hususunda emek veren başta Genel Merkez Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın ve Teşkilat İşleri çalışanları olmak üzere, tüm il ve ilçe teşkilatlarına, büyük kurultayımızda bizlere güç katan tüm üst kurul delegelerimize ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Ülkücü Hareketin başında; biz de son nefer, son nefes liderimizin emrindeyiz. Büyük kurultayımızın ülkemize, Aziz Türk Milletine ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum. 1923’te birlikte başardık, 2023’te de birlikte başaracağız. İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik; kazanan Türkiye olacak.”