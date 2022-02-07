SP’li gençler zamlara dikkat çekti

FATİH AKBAŞ

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları yaptığı eylemle hayat pahalılığını protesto etti.

PTT önünde açılan sergide fotoğraf ve resimlerde yer alan ifadelerle artan fiyatlara dikkat çekildi.

Saadet Partisi Çorum Gençlik Kolları Başkanı Fatih Işık, yaptığı açıklamada, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin kaçınılmaz sonuçlarından biri olan zamlar neticesinde yılın ilk zamlı faturasıyla karşılaştıklarını ifade ederek,

“Vatandaşın sesi olma vazifesini her zaman olduğu gibi yine ilk Saadet Partililer olarak üstlendiğimizin bilinciyle Çorum halkı ile samimi ve uzun uzun görüşmeler sağlamak adına bugün buradayız. Basın açıklamamız öncesinde görüştüğümüz insanlardan da aldığımız sonuç neticesinde görmekteyiz ki ekonomi gemisi delinmiş ve su almaktadır. ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diyerek insanları açlığa mahkum eden değil, elimizde bir simit dahi olsa paylaşacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Sizleri bulunduğumuz bu süreç içerisinde elinizi taşın altına koymaya, birlikte çalışmaya davet ediyorum. Şuan iktidarda bulunan hükümet de, paydaşları da, sizler de biliyorsunuz ki; ekonomide rekor iyileşmeyi daha önce yaptık ve yine yapacağız. Ülkemizi İsrail tohumuna değil, yerli tohuma kavuşturacağız. Yabancı yatırımcıların keyfine göre bir maaşa değil, yerli ve milli fabrikalarda adil ve insanca yaşamı yeniden inşa edeceğiz. Bizi, ülkemizi bu hale getirenler de biliyor ki üretmeden büyüme olmayacaktır ve üretmeyen bir ülke her zaman böyle krizler yaşayacaktır.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 18:17