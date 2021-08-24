 ‘Sulanabilir arazilerimiz arttı, ürünler çeşitlenip bereketlendi’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ulukavak Mahallesi’nde esnafları ziyaret edip vatandaşlarla buluştu.

Beraberinde Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ile birlikte ilk olarak Pazartesi Pazarı’nı ziyaret eden Milletvekili Erol Kavuncu, burada pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, “Sevgili Peygamberimizin; "Hiçbir kimse, asla kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın nebisi Dâvûd -aleyhisselam- da kendi elinin emeğini yerdi" emri mucibince, alın terlerini akıtarak, ellerinin değdiği her şeyi bereketlendiren cefakar, vefakar çiftçi, üretici ve pazarcı esnafı kardeşlerimize ve huzur içerisinde alışverişlerini yapan hemşehrilerimize hayırlı bol bereketli alışveriş dileklerimizi ilettik.

Maalesef son yıllarda dünyada meydana gelen küresel iklim değişiklikleri, kuraklık nedeniyle kıraç ama sulanabilir arazilerin mevcut akarsu kaynaklarıyla sulanarak ekonomiye kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu gerçeklikten hareketle, AK Partimizin ilimizde gerçekleştirdiği yatırımlarla ilimize kazandırılan baraj, gölet, sulama kanallarıyla sulanabilir arazilerimiz arttı, bundan sonra da yatırımlarımız devam edecek ve hamdolsun münbit topraklarımızda yetişen ürünlerimiz çeşitlenip bereketlendi. Bu bereketi hanelerine taşımak için alışverişlerini yapan hemşehrilerimizi, pazarcı esnafımızı, ve sonrasında ekmek tekneleri dükkânlarda, çay ocaklarında, caddelerde görüştüğümüz hemşerilerimizle hal hatır sual edip hasbihal ettik. Taleplerini, beklentilerini, memnuniyetlerini ilk elden, kendilerinden dinleyip notlarımızı aldık, takipçisi olacağız” dedi.

AK Parti’nin millete hizmet için yola çıkmış, milletin değerlerinden güç ve feyiz alan milletin partisi, bir hizmet ve kutlu bir dava hareketi olduğunu kaydeden Milletvekili Kavuncu, “Aziz milletimizin, güçlü devleti; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, yüce Allah’ın yardımı, aziz milletimizin kararlılığı ile birlik beraberlik içerisinde sorunlarını bir bir çözerek kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Yeni, yeniden büyük Türkiye için, bölgesinin yıldızı, gelişen, kalkınan mutlu, huzurlu insanların yaşadığı bir Çorum için, milletimizle, hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle çalışmaya, üretmeye, hizmete devam edeceğiz inşallah. Ümmetin umudu son kale cennet vatan Türkiye'mizden, vatanına, milletine, devletine, kadim değerlerine ölesiye bağlı yiğidin harman olduğu Çorum'umuzdan, Rabbim gökten rahmetini, yerden huzur ve bereketini, eksik etmesin inşallah” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 16:46