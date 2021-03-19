Tahtasız: ‘Hükümet acilen ekonomik önlem almalı’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, pandemi süreciyle birlikte büyüyen ekonomik sorunların insanları uçuruma sürüklemeden hükümetin gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Esnafın iş yapamadığını, gençlerin iş bulamadığını, çiftçinin, üreticinin icralık duruma geldiğini, insanların evlerini geçindirememenin, ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamamanın ezikliğini, üzüntüsünü yaşadığını belirten "Hükümet bu duruma daha fazla seyirci kalmamalı. Bu işler faizleri yükseltmekle, kredi verip insanları borçlandırmakla olmuyor. Ülkemiz ancak ve ancak üretimle, istihdamla, yatırımlarla kalkınabilir. İnsanlarımızı ekonomik açıdan rahatlatacak tüm önlemler alınmalıdır" dedi.

Çorum'da yaşanan bazı olaylardan örnekler veren Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Genç bir evladımız borçlarından dolayı intihar yolunu seçmiş ve genç yaşta hayatına son vermiştir. Yine bir aileye ateş düştü, yine bir ocak söndü, yine çocuklar öksüz kaldı. İnsanlarımız çok zor bir süreçten geçiyor. Artık bir an önce gerekli ekonomik tedbirler alınmalı ve toplumun tüm kesimlerinin rahatlatılması sağlanmalıdır.

Devlet işçiye, esnafa, Covid-19 salgın sürecinden dolayı işinden olan tüm çalışanlara sahip çıkmalı. Vergi ve Bağ-Kur gibi kamu alacakları ertelenmek yerine tamamen silinmeli ve faizsiz can suyu kredisi verilmeli, çalışamayan, hiçbir geliri olmayan kişilere de ez az asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılmalı. Koronavirüs süreci tamamen bitene ve ekonomide düzelme sağlanana kadar destekler devam etmeli.”

Tahtasız ayrıca Mart ayı sonu itibariyle sonlandırılacağı açıklanan kısa çalışma ödeneğinin de artırılmasını ve pandemi süreci tamamen bitene kadar devam ettirilmesini talep etti.