Tahtasız’dan, İskilip MYO binasında inceleme

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, geçtiğimiz günlerde, beraberinde İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve bazı parti yöneticileriyle birlikte İskilip MYO inşaatında incelemelerde bulundu.

CHP İl Başkanı Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; İskilip Terminali olarak hizmet veren bina, ilçeye meslek yüksek okulu açılmasına karar verildikten sonra Hitit Üniversitesi’ne devredildi. Hitit Üniversitesi İskilip MYO olarak kullanılmaya başlanan binanın daha sonra yetersiz ve sağlıksız olduğuna karar verildi. Bunun üzerine, gerek eski terminal binasının yetersizliği, gerekse MYO bünyesinde yeni bölümlerin açılmasına olanak sağlamak amacıyla İskilip halkının ve yardımseverlerin bağışlarıyla yeni bir bina yaptırıldı. Eski bina ise yıkılmak üzere kaderine terk edildi. Yeni bina tamamlandıktan sonra Hitit Üniversitesi’ne devredildi. Binayı devralan üniversite, inşaattan numuneler alarak yaptığı inceleme sonucunda binanın sağlıklı olmadığına karar verdi. Yaklaşık 5 yıl önce yapımı tamamlanan bina, depreme karşı güçlendirme yapılmasına rağmen henüz kullanılmaya başlanmadı. İskilip MYO, şu anda belediyenin tahsis ettiği geçici bir binası eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, daha önce İskilip MYO’ya devredilen eski terminal binasının yıkılmak üzere kaderine terk edildiğini, yine binanın ise üniversite tarafından devralınmasına rağmen tamamlanmadığını ve eğitime açılmadığını bildirerek, halkın bağışlarıyla yaptırılan yeni binanın şu anda resmi araçlar için garaj yeri olarak kullanıldığına dikkati çekti.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Mehmet Tahtasız, “Bu bina sağlam ise neden eksiklikleri tamamlanıp eğitime açılmıyor? Eğer sağlam değilse neden Hitit Üniversitesi bu binayı devraldı? Bu binayı hangi müteahhit yaptı ve neden kaderine terk edildi? Binanın yapımı için halktan ne kadar para toplandı? Tadilat ve güçlendirme için 1 milyon 581 bin 400 TL harcanmasına rağmen inşaat neden durduruldu?” diye sordu. Tahtasız, binanın akıbeti ile ilgili yetkililerle görüşme yapıp bilgi alacaklarını da dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 20:49