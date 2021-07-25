Tahtasız’dan yangınzedelere geçmiş olsun ziyareti

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip ilçesinin Aşağı Õrenseki köyünde çıkan ve 3 vatandaşa ait evlerle birlikte, 1 samanlık, traktör ve römokun yanmasıyla sonuçlanan yangından dolayı yangınzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tahtasız, beraberinde İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve parti yöneticileri; Burhan Erdem ve Kenan Sır ile birlikte yangınzedeleri ve köy halkını ziyaret etti.

Yangın bölgesinde incelemeler yapan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Tahtasız, yaraların bir an önce sarılması noktasında gereken destek ve mücadeleyi yapacaklarını kaydetti.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, köy muhtarı Hasan Uludağ, yangınzede vatandaşlar; Sadık Gökçe, Edip Uludoğan ve Hidayet Ünlü ile görüşerek olaydan duyduğu üzüntüyü paylaştı, geçmiş olsun dileklerini ileti.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021, 18:01