TDP Çorum sorumlusu oldu

Türkiye Değişim Partisi Genel Saymanı Gamze Büyük, Çorum’un da içerisinde bulunduğu bölgenin sorumlusu olarak atandı.

TDP İl Başkanı Engin Erenler konu hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Av. Soner Gökçe imzası ile yapılan atamada Mehmet Ali Demir’in Ankara- Konya-Sivas Ağırlıklı, Gamze Büyük’ün Ankara-Kırşehir-Çorum-Çankırı -Yozgat, Gülnur Kamaşak’ın Kayseri Ağırlıklı, Hüseyin Akgün’ün Tokat Ağırlıklı, Aydın Ekşi’nin Sivas, Oğuz Yüksel’in Ankara, Musa Uyaraslan’ın Konya -Karaman Ağırlıklı, Bulut Uysal’ın Tokat ve Hasan Şişli’nin İç Anadolu Dışında Ayrıca Bursa-Yalova bölgelerinden sorumlu olduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)