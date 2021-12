‘Temel ilkemiz insan odaklı siyasettir’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi’nin 2. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Coşgunsu mesajında,12 Aralık 2019 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu liderliğinde, İstikbal meşalemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 1919’da yakılmasının 100. yılında kurulan Gelecek Partisi’nin amacının insana ve mekana hakkıyla hitap eden kapsayıcı bir yenilenme başlatmak olduğunu söyledi.

Partilerinin temel ilkesinin insan odaklı siyaset olduğunun altını çizen Barış Coşgunsu, “Siyasetimizin öznesi ve muhatabı sadece ve sadece insandır. Başta devlet olmak üzere bütün siyasi mekanizmalar, kurallar, kurumlar ve teamüller insan mutluluğuna hizmet ettikleri ve insan onuruna saygı gösterdikleri ölçüde meşruiyet kazanırken insan, onun temel haklarını ikmal eden veya ikincil kanuna indirgeyen hiçbir devlet baki olamaz.” dedi.

Bu çerçevede partilerinin temel amacının ise insan onurunun korunması olduğunu dile getiren Coşgunsu, “Bu hedefi siyasal bilincimiz ve devlet ahlakımızın temelini dokuyan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesinin çağdaş siyaset dilindeki karşılığı olarak görüyor ve gelenek ile çağdaşlığı bu çerçevede bir zıtlık içerisinde değil, ayrılmaz bir bütünlük içinde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

İnsan onurunun iç siyaset, ekonomik ve kültürel düzen ve dış politikanın temelini teşkil ettiğini vurgulayan Barış Coşgunsu, yayınladığı kutlama mesajında şöyle konuştu:

“İnsan onurunu zedeleyen hiçbir uygulama ve politika meşru görülmez ve gösterilemez. İnsan onuru ancak ve ancak insanın tercih ve irade gücünü yansıtan özgürlükler ile hayat bulabileceğinden, partimizin siyaset anlayışının odağında insan hak ve özgürlükleri yer almaktadır. Tüzüğümüzün 2. maddesinde de yer alan bu insan odaklı siyaset anlayışımızın, günümüzde ne kadar önemli olduğu ve siyasetin birincil olgusu ve hizmet noktasının insan onurunu yücelmek olduğunu içinde bulunduğumuz ekonomik buhran göstermektedir. Nüfusumuzun %80’inin asgari ücret ve altında bir gelir ile geçinmeye çalıştığı, her gün yeni zamlar ile uyandığımız bu günlerde insanca yaşamanın mümkün olmağı görüyor ve hükümetimizin mutlu bir azınlığı, mutsuz bir çoğunluğa tercih ettiği yanlış politikalarını üzüntü ile izliyoruz. Hukukun üstünlüğünü değil üstünlerin hukukunun hakim olduğu, insani temel hak ve özgürlüklerin otoriter bir anlayışın baskınlığını, ‘özgürlükçü demokratik bir parti’ olarak reddediyoruz. Temiz toplum, temiz siyaset anlayışı ile siyasi etik yasasını mutlaka çıkaracağız. Mülakat denen zulmü mutlak bitirip, liyakati getireceğiz. Şeffaf bir yönetim anlayışı ile bundan sonra algı yok, hakikat var. Rant yok, üretim var. Yandaş yok, vatandaş var. Korku yok, ümit var. Her karanlık gecenin bir sabahı, her kötü gidişin bir sonu var. Umudumuz var, inancımız var, gücümüz var. Liyakatli, ehliyetli ve dinamik kadrolarımız ile biz varız. Türkiye’de Gelecek var. Kuruluşumuzun 2. yıl dönümümüzü kutlayacağımız 19 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezine bütün halkımız davet eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.” (Haber Merkezi)