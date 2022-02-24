‘Temellerini attığı hoşgörü havası millete umut ışığı oldu’

Saadet Partisi Çorum İl Tanıtma Başkanı Abdullah Gökgöz, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 11. yıldönümü nedeni ile yazılı basın açıklaması yaptı.

“Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın geldiği son nokta hali ile Erbakan Hocamızı anlamanın öneminin, onu anmanın kat kat üstüne çıktığına da önemle dikkatleri çekeriz. Erbakan Hoca, ölüm döşeğimde hastanede bile hastane çalışanlarına peyderpey toplamış onlara Milli Görüş davasını anlatmaya derslere devam etmiştir. Bu ülkede ve bu coğrafyada, kapitalizme kul köle olmadan ölünebileceğini göstermiş bir liderdir.”diyerek açıklamasına başlayan Abdullah Gökgöz, “Cennet mekan Erbakan hocamız; üretmezsek köle oluruz gerçeğini tek söyleyen liderdi. Avrupa Birliğine karşı, D-8 İslam Birliğini kurmuş, Euro'ya, dolara karşı İslam dinarı çalışmasını başlatmış, küresel güçlere karşı her alanda karşı hamle başlatabilmiş bir liderdi. Eğer içerden engellenmeseydi ne bu ülke sömürülür nede Ortadoğu’da bir damla Müslüman kanı akardı. Türkiye'nin en genç doçenti olarak gittiği Almanya'dan gösterdiği ilmi başarılar sayesinde Almanya devleti tarafından verilen Prof. Dr. unvanı ile ülkesine dönüş yapmıştı. Alman bilim çevrelerinin kalması yönündeki ısrarlarına rağmen, o ülkesine hizmeti düşünerek tüm teklifleri ret etmiş ve dönüş yapmıştı.

Cennet mekan Erbakan hocamız TOBB başkanlığına seçilmiş, bu makam haksız yere elinden alınınca, Gümüş Motoru kurmuş, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini (Devrim) ve yerli motorunun yapımında önderlik etmişti. Dışa bağımlı siyasi ve iş çevrelerinin ekonomik baskılarıyla çalışmalar yarım kalmıştır, bu yaşananların sonucunda şu tarihi sözü söyleyerek siyasete atılmıştır. “Bu ülkede siyaset ele geçirilmeden bize bir çivi dahi çaktırmazlar" sözü ile siyasete atılmasının ayak sesleri olmuştur.”dedi.

Temellerini attığı saygı ve hoşgörü havasının, bugün bile kutuplaşmanın zirve yaptığı şu günlerde millete bir umut ışığı olduğunu kaydeden Gökgöz, “Darbeci 28 Şubatçılar için söylediği şu söz, bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı diyerek, onların oyuna getirildiklerini, dış güçlerin onları kendi çıkarları için kullandığı tespitini yapmış, daha sonrası için onları bile kazanma yolunu seçmiştir. Onun zor şartlarda bile attığı doğru adımlar, bu gün çok değişik çevrelerin uyanmasına, gerçek sorunları algılamalarına ve problemlere karşı bir araya gelmelerine ilham kaynağı olmuştur. Gerçekte 28 Şubat bugün ki sonuçları ile iki kentilyonu aşan kamu borcu demektir, faizle batan bir halk demektir, biten hayvancılık ve tarım demektir, çöken ahlak ve maneviyat demektir, yok pahasına satılan fabrikalar alın teri demektir, kadınlar için kadına şiddet demektir, bölgemizi kan gölüne çeviren büyük Ortadoğu projesi demektir, işsiz gençlik, dağılan milyonlarca aile demektir, işgal edilen Irak, Libya , Suriye demektir, çocuk mezarlığına dönen Ege denizi demektir. Halkımız hergün market market nerede ucuz yağ bulurumun derdinde, nerede ucuz ekmek bulurumun derdinde. akşam pazarına gideyim de ucuz sebze meyve bulurumun derdinde, elektrik, su, doğalgaz faturalarıyla 28 Şubat'ı postmodernle değil pos modelleriyle yaşıyor.

28 Şubat en dehşetli haliyle bu günlere gelmiştir, artık her vicdan sahibi, her akıl sahibi bu süreci durdurmak için elini taşın altına sokmaktan çekinmemektedir. Bu seneki 28 Şubat çok farklı olacaktır, bundan sadece 28 Şubatın ürünleri rahatsız olmaktadır. Sözlerime son verirken Erbakan Hocamız aramızdan ayrılmıştır mevlam gani gani rahmet eylesin, lakin kutlu davası, Milli Görüş davası ve düşünceleri en üst seviyede yaşamaktadır. “İman varsa imkan vardır” diyen Erbakan Hocamızı rahmetle anıyor, çalışmalarının en yakın zamanda milletimizi ve bölgemizi bu zulüm deryasından en kısa zamanda çıkaracağı ve hayata geçirileceğini tüm kamuoyuna müjde olarak duyuruyoruz”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)