‘Topuz Köyü hizmet bekliyor’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sungurlu ilçesinin Topuz Köyü’nü ziyaret ederek köy halkından ve Muhtar Mehmet Kart’tan sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Sungurlu’da logarı olmayan tek köyün Topuz Köyü olduğuna dikkati çeken Mehmet Tahtasız, köyden geçen derenin bir an önce ıslah edilmesini istedi.

Tahtasız, “Derenin ıslah edileceği, set oluşturulacağı söylenmiş ancak burada hiçbir çalışma yapılmamış. Hatta çocukların düşmesini engellemek amacıyla korkuluk dahi yapılmamış. Burada öncelikle DSİ’nin kanalı temizleyip ıslah etmesi, sonra da İl Özel İdaresi’nin KÖYDES aracılığıyla kanal sorununu çözmesi gerekiyor. Köyde kanalizasyon yok, yollar ise oldukça bozuk” diyerek, sorunları Vali Mustafa Çiftçi ve DSİ yetkililerine ileterek çözüm için takipçisi olacaklarını söyledi.

Köy Muhtarı Mehmet Kart ise yaşanan sorunlar hakkında bilgi vererek, ilgisi ve desteğinden dolayı CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Tahtasız da, Muhtar Mehmet Kart’a Türk bayrağı hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 18:53