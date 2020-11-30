‘Tüm pazarların üzeri kapatılmalı’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da bulunan tüm sebze-meyve pazarlarının üzerinin kapatılmasını, pandemi tedbirleri nedeniyle kapatılan Salı ve Çarşamba pazarlarının da bir an önce açılmasını istedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte Sebzeciler ve Pazarcılar Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz’dan esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Yılmaz, pazarcı esnafının pandemi sürecinde yaşadığı sorunlar hakkında bilgi vererek, pazar yerlerinin tümümün üzerinin kapatılması gerektiğini, esnafın ve halkın yazın sıcaktan, kışın soğuktan, yağmurdan korunması, ürünlerin zarar görmemesi için, çevresindeki evlerin ışığını kapatmayacak şekilde bir düzenleme yapılarak modern, üzeri kapalı semt pazarları oluşturulması gerektiğini savundu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise seçimler sırasında verilen sözlerin yerine getirilmesini, Cumartesi Pazarı’nın ve diğer üzeri açık olan semt pazarlarının üzerinin kapatılmasını istedi.

Tahtasız, pandemi tedbirleri nedeniyle Salı ve Çarşamba pazarlarının kapatıldığını, halkın alışveriş yapmak için Cumartesi Pazarına ve diğer pazarlara gitmek zorunda kaldığını, bunun da büyük bir yoğunluğa neden olduğunu, sosyal mesafenin korunamadığını, bu durumun koronavirüsün daha çok yayılmasına neden olabileceğini kaydetti. Tahtasız, gerekli önlemler alınmak suretiyle Salı ve Çarşamba pazarlarının bir an önce açılmasını talep etti.

Tahtasız, diğer semt pazarlarındaki yoğunluğun azaltılması için kapalı olan pazarların açılmasının şart olduğunu vurgulayarak, “Pazar yerlerinde dezenfektan, maske, eldiven gibi tüm hijyen malzemeleri belediye tarafından temin edilip halkımızın hizmetine sunulmalıdır. Semt pazarlarının giriş-ve çıkışlarında her türlü önlem alınmalı, hijyen malzemeleri dağıtılmalıdır.” dedi.

Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, esnafın sorunlarına karşı duyarlılık gösteren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Tahtasız ise sorun ve talepleri yetkililere ulaştıracaklarını ve çözüm için gereken takibi yapacaklarını dile getirdi.