‘Turizm projelerinin takipçisi olacağız’

FATİH BATTAR

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum turizmi için hayati önem taşıyan Hitit köyü ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon projesinin yarım kalmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Boğazkale Kaymakamlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi ortaklığı ile yaklaşık 1 milyon 800 bin TL bütçeli Hitit köyü projesine 2 yıldır ödenek gelmediğini ve ilgisizlikten dolayı bu zamana kadar oraya yapılan evlerde çökme başladığını belirten Tahtasız; “Çorum turizmi için gerçekten çok güzel bir proje hazırlanmış ama 2 yıldır buraya ödenek gelmediği için bir türlü tamamlanamamış. Şimdiye kadar %75’i tamamlanan proje ilgisizlikten dolayı çökme noktasına gelmiş. Biz CHP olarak buranın tamamlanması için şehrin dinamiklerini harekete geçireceğiz. Çünkü burası milli bir servettir. Buranın tamamlanması için tahmini 350 bin TL gibi ödeneğe ihtiyaç vardır. Sayın Valimizle de bu konuyu görüşüp buranın bir an önce turizme açılması için her türlü çabayı göstereceğiz.” dedi

Bir diğer yarım kalan turizm projesi Alacahöyük Hitit Barajı ile ilgili açıklamalarda bulunan Tahtasız, 10 milyon TL bütçeli projenin yapımına 2016 yılında başlandığını ve 2018 yılında da geçici kabulu yapılmasına rağmen işletmeye açılamadığını kaydetti.

Alacahöyük Hitit Barajı’nın dünyanın çalışan en eski barajı olduğuna dikkat çeken Tahtasız; “Alacahöyük kazıları kapsamında 2002-2005 yılları arasında yoğun çalışmalar yürütülen ‘Hitit Barajı’ su dolum alanı temizlenmiş, taş dolgu seti de açıldıktan sonra su tutmaya başlamıştır. Böylece Hitit döneminden kalma yapı asıl işlevine kavuşmuştur. Antik barajın su tutmasıyla Alacahöyük köylüleri de sulu tarıma başlamışlardır. Bu da Alacahöyük Hitit Barajı’nı dünyada çalışan en eski baraj konumuna getirmiştir.” diye konuştu

Bu alanın Boğazkale Milli Parkı kapsamına alınarak DSİ’den devir alınması gerektiğini vurgulayan Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11 Bölge Müdürlüğü, Alaca Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi, ve Çorum Belediyesi’nin bir alt yükleniciye ihale etmesi suretiyle işletilmesi ile turizmin hizmetine sunulmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Her iki turizm projesinin de Çorum turizmi için hayati önem taşıdığını ve bölge halkının bir an önce bu projelerin tamamlanmasını beklediğini aktaran Tahtasız, burada artık siyasetin değil, Çorum’un geleceğinin önemli olduğunu belirterek; “CHP olarak Çorum turizmini ayağa kaldırmak için hazırlanan projelerin takipçisi olacağız. Gerek sayın Valimizle, gerekse de milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları ile turizm projelerini istişare edeceğiz. Burada artık siyaset değil, Çorum’un menfaati önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 19:18